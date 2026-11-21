Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 2:1.
94'
Carlos Espí (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Foul von Carlos Espí (Real Madrid).
94'
Marcos Alonso (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Aleix Febas (Celta Vigo).
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91'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Marcos Alonso (Celta Vigo).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
89'
Ball pariert. Endrick (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vinícius Júnior.
85'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 2:1. Carlos Espí (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
85'
Ball pariert. Carlos Espí (Real Madrid) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vinícius Júnior mit einer Flanke.
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85'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Iago Aspas (Celta Vigo).
84'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Marc Cucurella.
82'
Javi Rodríguez (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Vinícius Júnior (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Javi Rodríguez (Celta Vigo).
81'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Federico Valverde.
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79'
Wechsel Real Madrid. Carlos Espí kommt für Eduardo Camavinga.
79'
Abseits Celta Vigo. Aleix Febas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Couhaib Driouech im Abseits.
76'
Wechsel Celta Vigo. Javi Rueda kommt für Javi Galán.
76'
Wechsel Celta Vigo. Iago Aspas kommt für Pablo Durán.
74'
Vorbeigeschossen. Eduardo Camavinga (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Federico Valverde.
74'
Yoel Lago (Celta Vigo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Foul von Yoel Lago (Celta Vigo).
71'
Ball abgeblockt. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
71'
Wechsel Real Madrid. Endrick kommt für Yan Diomande.
70'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
70'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aleix Febas.
70'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Júnior.
68'
Das Spiel läuft wieder.
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68'
Das Spiel ist unterbrochen (Real Madrid).
67'
Wechsel Celta Vigo. Aleix Febas kommt für Williot Swedberg.
67'
Wechsel Celta Vigo. Couhaib Driouech kommt für Hugo Burcio.
66'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 1:1. Jude Bellingham (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
65'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ilaix Moriba.
64'
Vorbeigeschossen. Ferran Jutglà (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Javi Galán.
59'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
58'
Foul von Federico Valverde (Real Madrid).
58'
Javi Galán (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Wechsel Real Madrid. Vinícius Júnior kommt für Trent Alexander-Arnold.
57'
Wechsel Real Madrid. Marc Cucurella kommt für Álvaro Carreras.
57'
Wechsel Real Madrid. Federico Valverde kommt für Bernardo Silva.
57'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
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57'
Pablo Durán (Celta Vigo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
54'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
49'
Ball pariert. Bernardo Silva (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold mit einer Flanke.
49'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Javi Rodríguez.
46'
Ball abgeblockt. Álvaro Carreras (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kylian Mbappé mit einer Flanke.
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46'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Pablo Durán (Celta Vigo).
45'
Wechsel Celta Vigo. Ferran Jutglà kommt für Hugo Álvarez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 0:1.
48'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Hugo Burcio (Celta Vigo).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
45'
Abseits Celta Vigo. Ionut Radu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
44'
Abseits Real Madrid. Kylian Mbappé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jude Bellingham im Abseits.
44'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Carreira.
43'
Ball abgeblockt. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jude Bellingham.
41'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
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41'
Hugo Burcio (Celta Vigo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Kylian Mbappé (Real Madrid). Der Schuss erfolgt mit dem rechten Fuss , allerdings fliegt die Kugel drüber. Man kann Kylian Mbappé die Enttäuschung ansehen.
36'
Elfmeter für Real Madrid. Kylian Mbappé wurde im Strafraum gefoult.
36'
Javi Rodríguez verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
36'
Ball pariert. Dean Huijsen (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Arda Güler mit einer Flanke.
35'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Yoel Lago.
34'
Abseits Real Madrid. Arda Güler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Trent Alexander-Arnold im Abseits.
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32'
Vorbeigeschossen. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sergio Carreira.
29'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Yan Diomande nach einer Ecke.
28'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Williot Swedberg.
28'
Ball abgeblockt. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler.
28'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Williot Swedberg.
27'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bernardo Silva.
27'
Abseits Celta Vigo. Marcos Alonso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pablo Durán im Abseits.
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25'
Ball pariert. Pablo Durán (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
25'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eduardo Camavinga.
23'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Vorbeigeschossen. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Javi Galán mit einem langen Ball nach einem Konter.
22'
Álvaro Carreras (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Hugo Álvarez (Celta Vigo).
17'
Bernardo Silva (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Williot Swedberg (Celta Vigo).
16'
Vorbeigeschossen. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
15'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Javi Galán (Celta Vigo).
14'
Vorbeigeschossen. Bernardo Silva (Real Madrid) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yan Diomande mit einer Flanke.
11'
Foul von Javi Galán (Celta Vigo).
11'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Ball pariert. Hugo Álvarez (Celta Vigo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Javi Galán.
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und Celta Vigo ist 0:1. Pablo Durán (Celta Vigo) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Williot Swedberg.
5'
Ball abgeblockt. Williot Swedberg (Celta Vigo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke Celta Vigo. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro Carreras.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Madrid und Celta Vigo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.