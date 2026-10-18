Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 4:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 4:1.
94'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
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94'
Lucas Stassin (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball pariert. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
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90'
José Ángel Carmona (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Abseits Real Madrid. Marc Cucurella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Carlos Espí im Abseits.
85'
Wechsel Real Madrid. Éder Militão kommt für Federico Valverde.
85'
Wechsel Real Madrid. Carlos Espí kommt für Kylian Mbappé.
84'
Ball pariert. Youssouf Fofana (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
82'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 4:1. Yan Diomande (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Aurélien Tchouaméni mit einem langen Ball.
81'
Bernardo Silva (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Lucas Stassin (FC Sevilla).
81'
Brahim Díaz (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
80'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 3:1. Manu Bueno (FC Sevilla) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Lucas Stassin.
78'
Wechsel Real Madrid. Eduardo Camavinga kommt für Arda Güler.
76'
Foul von Federico Valverde (Real Madrid).
76'
Alfon González (FC Sevilla) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Vorbeigeschossen. Manu Bueno (FC Sevilla) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabriel Suazo nach einer Standardsituation.
73'
Marc Cucurella (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
73'
Chidera Ejuke (FC Sevilla) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel FC Sevilla. Alfon González kommt für Félix Correia.
72'
Wechsel FC Sevilla. José Ángel Carmona kommt für Juan Iglesias.
70'
Wechsel Real Madrid. Bernardo Silva kommt für Jude Bellingham.
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69'
Wechsel Real Madrid. Brahim Díaz kommt für Endrick.
69'
Juan Iglesias (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Juan Iglesias (FC Sevilla).
64'
Ball pariert. Youssouf Fofana (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lucas Stassin.
63'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 3:0. Kylian Mbappé (Real Madrid) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
61'
Elfmeter für Real Madrid. Kylian Mbappé wurde im Strafraum gefoult.
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61'
Andrés Castrín verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
60'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Kike Salas (FC Sevilla).
60'
Ball abgeblockt. Juan Iglesias (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chidera Ejuke.
59'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Federico Valverde.
59'
Ball abgeblockt. Félix Correia (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Iglesias.
57'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Manu Bueno (FC Sevilla).
57'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Lucas Stassin (FC Sevilla).
56'
Wechsel FC Sevilla. Manu Bueno kommt für Peque Fernández.
56'
Wechsel FC Sevilla. Lucas Stassin kommt für Robbie Ure.
55'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
55'
Vorbeigeschossen. Chidera Ejuke (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Peque Fernández nach einem Konter.
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52'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
52'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Endrick (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Gabriel Suazo (FC Sevilla).
50'
Ibrahima Konaté (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Robbie Ure (FC Sevilla).
49'
Foul von Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
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49'
Peque Fernández (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
47'
Chidera Ejuke (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Sevilla. Chidera Ejuke kommt für Rubén Vargas.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 2:0.
48'
Vorbeigeschossen. Endrick (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
48'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Juan Iglesias.
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48'
Ball abgeblockt. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arda Güler mit einem langen Ball.
47'
Ball pariert. Lucien Agoumé (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rubén Vargas.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Kike Salas (FC Sevilla) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gabriel Suazo mit einer Flanke.
41'
Ecke FC Sevilla. Die Ecke wurde verursacht von Dean Huijsen.
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 2:0. Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Jude Bellingham.
35'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Peque Fernández (FC Sevilla).
33'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Arda Güler.
30'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Sevilla ist 1:0. Arda Güler (Real Madrid) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Yan Diomande nach einem Konter.
27'
Handspiel von Youssouf Fofana (FC Sevilla).
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Dean Huijsen (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Peque Fernández (FC Sevilla).
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23'
Félix Correia (FC Sevilla) sieht eine Gelbe Karte.
22'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Arda Güler mit einem langen Ball.
22'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
22'
Peque Fernández (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Endrick (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jude Bellingham.
17'
Ball abgeblockt. Federico Valverde (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Handspiel von Rubén Vargas (FC Sevilla).
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16'
Vorbeigeschossen. Rubén Vargas (FC Sevilla) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gabriel Suazo.
15'
Foul von Yan Diomande (Real Madrid).
15'
Juan Iglesias (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Endrick (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Gabriel Suazo (FC Sevilla).
7'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kylian Mbappé.
6'
Ball abgeblockt. Endrick (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Cucurella.
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6'
Dean Huijsen (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Robbie Ure (FC Sevilla).
4'
Vorbeigeschossen. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
3'
Ball pariert. Robbie Ure (FC Sevilla) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youssouf Fofana mit einer Flanke.
2'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
2'
Rubén Vargas (FC Sevilla) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Madrid und FC Sevilla.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.