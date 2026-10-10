Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Villarreal ist 1:0.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Villarreal ist 1:0.
94'
Foul von Gerard Moreno (FC Villarreal).
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94'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Kylian Mbappé (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
93'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Pau Navarro.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Foul von Nizar (FC Villarreal).
89'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ball pariert. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
87'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Federico Valverde (Real Madrid).
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87'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
86'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel FC Villarreal. Nizar kommt für Alberto Moleiro.
86'
Wechsel Real Madrid. Denzel Dumfries kommt für Yan Diomande.
84'
Pau Navarro (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Pau Navarro (FC Villarreal).
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84'
Kylian Mbappé (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Antonio Rüdiger (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Ibrahima Konaté (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Gerard Moreno (FC Villarreal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Ibrahima Konaté (Real Madrid).
80'
Vorbeigeschossen. Ayoze Pérez (FC Villarreal) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alberto Moleiro mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Thibaut Courtois.
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79'
Ball abgeblockt. Georges Mikautadze (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Romero.
78'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Péter Gulácsi.
78'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Valverde.
77'
Wechsel Real Madrid. Eduardo Camavinga kommt für Arda Güler.
77'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ayoze Pérez nach einer Ecke.
77'
Ball abgeblockt. Nathan Saliba (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Romero.
76'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Thibaut Courtois.
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76'
Ball pariert. Carlos Romero (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Georges Mikautadze.
72'
Vinícius Júnior (Real Madrid) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
72'
VAR Entscheidung: Kein Tor Real Madrid 1-0 FC Villarreal.
71'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Vinícius Júnior (Real Madrid) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
70'
Foul von Vinícius Júnior (Real Madrid).
70'
Nathan Saliba (FC Villarreal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Abseits Real Madrid. Vinícius Júnior spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
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69'
Ball abgeblockt. Gerard Moreno (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayoze Pérez.
68'
Foul von Marc Cucurella (Real Madrid).
68'
Ayoze Pérez (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
67'
Wechsel FC Villarreal. Georges Mikautadze kommt für Sergi Cardona.
67'
Wechsel FC Villarreal. Gerard Moreno kommt für Ilias Akhomach.
66'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
63'
VAR Entscheidung: Tor Real Madrid 1-0 FC Villarreal (Yan Diomande).
62'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Villarreal ist 1:0. Yan Diomande (Real Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Federico Valverde.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
62'
Abseits FC Villarreal. Pau Navarro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alberto Moleiro im Abseits.
61'
Vorbeigeschossen. Renato Veiga (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alex Freeman.
61'
Ball pariert. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ilias Akhomach.
60'
Ball pariert. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alberto Moleiro.
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60'
Ball abgeblockt. Ilias Akhomach (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Ball pariert. Vinícius Júnior (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
59'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
58'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ilias Akhomach.
58'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Freeman.
56'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Nathan Saliba (FC Villarreal).
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56'
Wechsel FC Villarreal. Carlos Romero kommt für Juan Foyth.
56'
Wechsel FC Villarreal. Nathan Saliba kommt für Santi Comesaña.
54'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
53'
Vorbeigeschossen. Yan Diomande (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
52'
Wechsel Real Madrid. Vinícius Júnior kommt für Trent Alexander-Arnold.
52'
Abseits Real Madrid. Aurélien Tchouaméni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
51'
Ball abgeblockt. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
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51'
Federico Valverde (Real Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
45'
Wechsel Real Madrid. Marc Cucurella kommt für Álvaro Carreras.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Madrid und FC Villarreal ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Arda Güler (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Federico Valverde.
43'
Foul von Pape Gueye (FC Villarreal).
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43'
Yan Diomande (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Antonio Rüdiger (Real Madrid).
41'
Ayoze Pérez (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Konaté (Real Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
39'
Pape Gueye (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Arda Güler (Real Madrid).
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38'
Vorbeigeschossen. Renato Veiga (FC Villarreal) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alberto Moleiro mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke FC Villarreal. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Rüdiger.
31'
Foul von Santi Comesaña (FC Villarreal).
31'
Antonio Rüdiger (Real Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álvaro Carreras (Real Madrid).
28'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
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28'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (Real Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Diomande.
26'
Foul von Sergi Cardona (FC Villarreal).
26'
Arda Güler (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Alberto Moleiro (FC Villarreal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pape Gueye mit einem langen Ball.
21'
Foul von Ilias Akhomach (FC Villarreal).
21'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Kylian Mbappé (Real Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Trent Alexander-Arnold mit einem langen Ball.
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19'
Jude Bellingham (Real Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Pau Navarro (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jude Bellingham (Real Madrid).
14'
Foul von Juan Foyth (FC Villarreal).
14'
Jude Bellingham (Real Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
10'
Renato Veiga (FC Villarreal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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8'
Ecke Real Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Alex Freeman.
7'
Sergi Cardona (FC Villarreal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Arda Güler (Real Madrid).
7'
Kylian Mbappé (Real Madrid) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Álvaro Carreras.
4'
Vorbeigeschossen. Pape Gueye (FC Villarreal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
2'
Abseits Real Madrid. Federico Valverde spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kylian Mbappé im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Madrid und FC Villarreal.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.