Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Igor Zubeldia (Real Sociedad San Sebastián).
46'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Jorge de Frutos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergio Camello im Abseits.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und Rayo Vallecano Madrid ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Beñat Turrientes mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Handspiel von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
44'
Ball abgeblockt. Ander Barrenetxea (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luka Sucic.
42'
Vorbeigeschossen. Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
41'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Igor Zubeldia.
40'
Ball abgeblockt. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Takefusa Kubo.
39'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Tsitaishvili.
38'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Unai López.
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35'
Vorbeigeschossen. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Takefusa Kubo.
34'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid).
34'
Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Emil Audero spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorge de Frutos im Abseits.
33'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Ander Barrenetxea spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luka Sucic im Abseits.
32'
Ball abgeblockt. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Soler mit einem langen Ball.
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29'
Foul von Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián).
29'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Aihen Muñoz (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Takefusa Kubo mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Mujaid Sadick.
28'
Ball abgeblockt. Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beñat Turrientes.
26'
Foul von Carlos Soler (Real Sociedad San Sebastián).
26'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Vorbeigeschossen. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carlos Soler.
21'
Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
20'
Aihen Muñoz (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
17'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Igor Zubeldia.
16'
Foul von Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián).
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16'
Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen (Real Sociedad San Sebastián).
10'
Foul von Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián).
10'
Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
7'
Handspiel von Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián).
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4'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián).
1'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luka Sucic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Sociedad San Sebastián und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.