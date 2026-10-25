Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 2:1.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 2:1.
92'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
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92'
Nacho Pérez (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Arsen Zakharyan (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Job Ochieng.
89'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
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89'
Axel Tape (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Job Ochieng (Real Sociedad San Sebastián).
87'
Aïssa Mandi (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Víctor García (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Sergio Gómez (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Víctor García (UD Levante).
85'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Arsen Zakharyan kommt für Orri Óskarsson.
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85'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Job Ochieng kommt für Gonçalo Guedes.
84'
Foul von Axel Tape (UD Levante).
84'
Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
81'
Yanis Musuayi (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Yanis Musuayi (UD Levante).
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80'
Wechsel UD Levante. Paco Cortés kommt für Thiago Fernández.
80'
Wechsel UD Levante. Yanis Musuayi kommt für Dani Requena.
79'
Vorbeigeschossen. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ander Barrenetxea.
77'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Karl Etta Eyong (UD Levante).
76'
Foul von Yangel Herrera (Real Sociedad San Sebastián).
76'
Karl Etta Eyong (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Manu Sánchez (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Manu Sánchez (UD Levante).
74'
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
72'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sarr.
71'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Yangel Herrera kommt für Beñat Turrientes.
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71'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Karl Etta Eyong (UD Levante).
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen (Real Sociedad San Sebastián).
67'
Vorbeigeschossen. Jon Aramburu (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
67'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ander Barrenetxea mit einer Flanke.
65'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ander Barrenetxea nach einem Konter.
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64'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
64'
Karl Etta Eyong (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Vorbeigeschossen. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Víctor García mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
63'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
63'
Karl Etta Eyong (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel UD Levante. Karl Etta Eyong kommt für Petar Ratkov.
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62'
Wechsel UD Levante. Axel Tape kommt für Iván Romero.
62'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Jon Aramburu kommt für Héctor Fort.
62'
Wechsel Real Sociedad San Sebastián. Ander Barrenetxea kommt für Luka Sucic.
60'
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Iván Romero (UD Levante).
56'
Foul von Jon Gorrotxategi (Real Sociedad San Sebastián).
56'
Nacho Pérez (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
54'
Petar Ratkov (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iván Romero.
49'
Foul von Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián).
49'
Iván Romero (UD Levante) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luka Sucic.
45'
Wechsel UD Levante. Víctor García kommt für Roger Brugué.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 2:1.
47'
Foul von Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián).
47'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
44'
Jon Ander Olasagasti (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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42'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Luka Sucic.
40'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Héctor Fort.
40'
Ball pariert. Iván Romero (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thiago Fernández.
37'
Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Roger Brugué (UD Levante).
37'
Ball pariert. Luka Sucic (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
33'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mikel Oyarzabal.
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33'
Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
31'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Héctor Fort mit einem langen Ball.
30'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
29'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gonçalo Guedes mit einem Steilpass.
27'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 2:1. Beñat Turrientes (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gonçalo Guedes.
27'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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26'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iván Romero mit einem langen Ball.
25'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Beñat Turrientes mit einer Flanke nach einer Ecke.
24'
Ecke Real Sociedad San Sebastián. Die Ecke wurde verursacht von Manu Sánchez.
24'
Ball abgeblockt. Héctor Fort (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Gorrotxategi.
22'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 1:1. Nacho Pérez (UD Levante) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Thiago Fernández.
15'
Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Petar Ratkov (UD Levante).
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14'
Foul von Mamadou Sarr (Real Sociedad San Sebastián).
14'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Handspiel von Thiago Fernández (UD Levante).
12'
Foul von Jon Martín (Real Sociedad San Sebastián).
12'
Manu Sánchez (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Handspiel von Iván Romero (UD Levante).
8'
Abseits Real Sociedad San Sebastián. Sergio Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Orri Óskarsson im Abseits.
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6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante ist 1:0. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
6'
Ball abgeblockt. Orri Óskarsson (Real Sociedad San Sebastián) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Héctor Fort.
1'
Foul von Gonçalo Guedes (Real Sociedad San Sebastián).
1'
Nacho Pérez (UD Levante) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Real Sociedad San Sebastián und UD Levante.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.