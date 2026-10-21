Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 3:1.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 3:1.
98'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 3:1. Karl Etta Eyong (UD Levante) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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98'
Ball pariert. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti.
97'
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Foul von Víctor García (UD Levante).
96'
Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) sieht eine Gelbe Karte.
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95'
Nico Williams (Athletic Bilbao) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Víctor García (UD Levante).
94'
Foul von Peio Canales (Athletic Bilbao).
94'
Paco Cortés (UD Levante) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
93'
Paco Cortés (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Yeray Álvarez (Athletic Bilbao) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nico Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jon Ander Olasagasti.
91'
Vorbeigeschossen. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Peio Canales.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Manu Sánchez (UD Levante).
89'
Vorbeigeschossen. Paco Cortés (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Manu Sánchez.
88'
Vorbeigeschossen. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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87'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
85'
Wechsel UD Levante. Paco Cortés kommt für Thiago Fernández.
85'
Foul von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
85'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel UD Levante. Nacho Pérez kommt für Jeremy Toljan.
83'
Foul von Maroan Sannadi (Athletic Bilbao).
83'
Ifeanyi Ndukwe (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Vorbeigeschossen. Nico Williams (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yeray Álvarez mit einer Flanke.
81'
Wechsel Athletic Bilbao. Nico Williams kommt für Robert Navarro.
81'
Wechsel Athletic Bilbao. Alejandro Rego kommt für Hugo Rincón.
81'
Wechsel Athletic Bilbao. Aitor Paredes kommt für Íñigo Ruiz de Galarreta.
80'
Jeremy Toljan (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dani Requena (UD Levante).
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79'
Ball pariert. Manu Sánchez (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor García mit einer Flanke.
77'
Karl Etta Eyong (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Karl Etta Eyong (UD Levante).
76'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Alex Berenguer.
73'
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) sieht die Rote Karte.
73'
Foul von Aymeric Laporte (Athletic Bilbao).
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73'
Dani Requena (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel UD Levante. Víctor García kommt für Roger Brugué.
72'
Wechsel UD Levante. Oriol Rey kommt für Iván Romero.
72'
Wechsel UD Levante. Karl Etta Eyong kommt für Petar Ratkov.
70'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Aïssa Mandi.
69'
Ball abgeblockt. Iván Romero (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
69'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Berchiche.
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67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 2:1. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
61'
VAR Entscheidung: Elfmeter Athletic Bilbao.
61'
Elfmeter für Athletic Bilbao. Maroan Sannadi wurde im Strafraum gefoult.
61'
Jon Ander Olasagasti verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
59'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
57'
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Jeremy Toljan (UD Levante).
55'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
52'
Ball abgeblockt. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Rincón mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Rincón mit einer Flanke.
47'
Hugo Rincón (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Iván Romero (UD Levante).
45'
Wechsel Athletic Bilbao. Iñaki Williams kommt für Mikel Jauregizar.
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45'
Wechsel Athletic Bilbao. Peio Canales kommt für Johaneko Louis-Jean.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 2:0.
47'
Vorbeigeschossen. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Robert Navarro mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jeremy Toljan.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Berchiche.
44'
Ball abgeblockt. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thiago Fernández.
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43'
Handspiel von Alex Berenguer (Athletic Bilbao).
43'
Vorbeigeschossen. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
42'
Ball pariert. Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Robert Navarro.
42'
Ball abgeblockt. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Jeremy Toljan.
41'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Aïssa Mandi (UD Levante).
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39'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
37'
Foul von Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).
37'
Jon Ander Olasagasti (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao).
36'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ifeanyi Ndukwe (UD Levante).
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35'
Vorbeigeschossen. Jeremy Toljan (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Thiago Fernández mit einer Flanke.
33'
Foul von Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao).
33'
Jeremy Toljan (UD Levante) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
32'
Foul von Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao).
32'
Roger Brugué (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
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27'
Ball abgeblockt. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hugo Rincón.
26'
Foul von Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).
26'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
24'
Vorbeigeschossen. Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Rincón mit einer Flanke.
22'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 2:0. Roger Brugué (UD Levante) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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22'
Ball pariert. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iván Romero.
20'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Athletic Bilbao ist 1:0. Roger Brugué (UD Levante) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Dani Requena.
19'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
16'
Ball pariert. Robert Navarro (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yuri Berchiche.
16'
Vorbeigeschossen. Yuri Berchiche (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
16'
Vorbeigeschossen. Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Rincón mit einer Flanke.
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14'
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
13'
Ball pariert. Iván Romero (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manu Sánchez mit einer Flanke.
11'
Robert Navarro (Athletic Bilbao) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Jeremy Toljan (UD Levante).
10'
Vorbeigeschossen. Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
9'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Mathew Ryan.
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9'
Ball pariert. Alex Berenguer (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Robert Navarro.
6'
Ecke Athletic Bilbao. Die Ecke wurde verursacht von Manu Sánchez.
6'
Ball abgeblockt. Hugo Rincón (Athletic Bilbao) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuri Berchiche mit einer Flanke.
6'
Ball abgeblockt. Hugo Rincón (Athletic Bilbao) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Íñigo Ruiz de Galarreta.
1'
Foul von Maroan Sannadi (Athletic Bilbao).
1'
Aïssa Mandi (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen UD Levante und Athletic Bilbao.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.