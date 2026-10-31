Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Atlético Madrid ist 0:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Atlético Madrid ist 0:2.
93'
Ball abgeblockt. Ademola Lookman (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Llorente.
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92'
Ball pariert. Iván Romero (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marc Santos mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Jonathan David (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
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87'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Robin Le Normand.
87'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball abgeblockt. Ifeanyi Ndukwe (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Víctor García mit einer Flanke.
86'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Jonathan David.
86'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Handspiel von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
85'
Vorbeigeschossen. Roger Brugué (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marc Santos mit einer Flanke.
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85'
Ball pariert. Roger Brugué (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
81'
Wechsel UD Levante. Marc Santos kommt für Nacho Pérez.
80'
Marc Pubill (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Víctor García (UD Levante).
80'
Abseits UD Levante. Ifeanyi Ndukwe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roger Brugué im Abseits.
78'
Vorbeigeschossen. Oriol Rey (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
77'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Marc Pubill.
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76'
Wechsel Atlético Madrid. Ademola Lookman kommt für Álex Baena.
76'
Wechsel Atlético Madrid. Robin Le Normand kommt für Pablo Barrios.
72'
Foul von Alexander Sørloth (Atlético Madrid).
72'
Ifeanyi Ndukwe (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Vorbeigeschossen. Petar Ratkov (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Víctor García mit einer Flanke.
71'
Wechsel UD Levante. Adrián de la Fuente kommt für Jeremy Toljan.
71'
Wechsel UD Levante. Oriol Rey kommt für Thiago Fernández.
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71'
Wechsel UD Levante. Petar Ratkov kommt für Dani Requena.
71'
Wechsel UD Levante. Víctor García kommt für Karl Etta Eyong.
70'
Abseits Atlético Madrid. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Sørloth im Abseits.
69'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
68'
Ball abgeblockt. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Ball abgeblockt. Roger Brugué (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thiago Fernández mit einer Flanke.
67'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Dávid Hancko.
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67'
Ball abgeblockt. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iván Romero.
67'
Wechsel Atlético Madrid. Alexander Sørloth kommt für Julián Alvarez.
67'
Wechsel Atlético Madrid. Jonathan David kommt für Lee Kang-In.
66'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ifeanyi Ndukwe.
62'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Atlético Madrid ist 0:2. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Álex Baena mit einem Steilpass.
59'
Julián Alvarez (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
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58'
Vorbeigeschossen. Giuliano Simeone (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dávid Hancko mit einem langen Ball.
57'
Ball pariert. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez.
56'
Ball abgeblockt. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
55'
Foul von Marc Pubill (Atlético Madrid).
55'
Karl Etta Eyong (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball abgeblockt. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pablo Barrios.
55'
Foul von Dávid Hancko (Atlético Madrid).
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55'
Roger Brugué (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Abseits Atlético Madrid. Julián Alvarez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dávid Hancko im Abseits.
54'
Ball pariert. Julián Alvarez (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
53'
Álex Baena (Atlético Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Aïssa Mandi (UD Levante).
51'
Ball abgeblockt. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Foul von Giuliano Simeone (Atlético Madrid).
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48'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Atlético Madrid ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
41'
Vorbeigeschossen. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
40'
Ball pariert. Roger Brugué (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aïssa Mandi mit einer Flanke.
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36'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Atlético Madrid ist 0:1. Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links.
31'
Morten Hjulmand (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Iván Romero (UD Levante).
29'
Ball pariert. Marcos Llorente (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Julián Alvarez.
26'
Giuliano Simeone (Atlético Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
25'
Vorbeigeschossen. Lee Kang-In (Atlético Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Álex Baena.
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24'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
24'
Karl Etta Eyong (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Abseits Atlético Madrid. Morten Hjulmand spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giuliano Simeone im Abseits.
21'
Ball abgeblockt. Morten Hjulmand (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Baena.
17'
VAR Entscheidung: Kein Tor UD Levante 0-0 Atlético Madrid.
16'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Morten Hjulmand (Atlético Madrid) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
16'
Abseits Atlético Madrid. Álex Baena spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morten Hjulmand im Abseits.
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15'
Vorbeigeschossen. Álex Baena (Atlético Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
14'
Ecke Atlético Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Aïssa Mandi.
13'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Dávid Hancko.
11'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
11'
Ball pariert. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jeremy Toljan.
9'
Foul von Karl Etta Eyong (UD Levante).
9'
Pablo Barrios (Atlético Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Abseits Atlético Madrid. Marcos Llorente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giuliano Simeone im Abseits.
4'
Foul von Marcos Llorente (Atlético Madrid).
4'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jeremy Toljan mit einer Flanke nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen UD Levante und Atlético Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.