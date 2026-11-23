Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und FC Elche ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und FC Elche ist 1:1.
94'
Dani Requena (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
94'
Fer Niño (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball pariert. Federico Redondo (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Grady Diangana mit einem langen Ball.
93'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Martim Neto.
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93'
Ball abgeblockt. Marc Santos (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
92'
Handspiel von Fer Niño (FC Elche).
91'
Ball abgeblockt. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel FC Elche. Grady Diangana kommt für Thomas Lemar.
89'
Ball pariert. Karl Etta Eyong (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Thiago Fernández.
88'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und FC Elche ist 1:1. Dani Requena (UD Levante) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit dem Kopf.
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85'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
85'
Germán Valera (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Federico Redondo (FC Elche) sieht eine Gelbe Karte.
84'
Jon Ander Olasagasti (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Fer Niño (FC Elche).
82'
Thomas Lemar (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Nacho Pérez (UD Levante).
81'
Wechsel FC Elche. Matia Barzic kommt für Roy Revivo.
81'
Wechsel FC Elche. Tete Morente kommt für Lucas Cepeda.
80'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
80'
Martim Neto (FC Elche) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Thiago Fernández.
78'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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78'
Wechsel UD Levante. Karl Etta Eyong kommt für Oriol Rey.
78'
Wechsel UD Levante. Petar Ratkov kommt für Iván Romero.
77'
Foul von Víctor Chust (FC Elche).
77'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Roy Revivo (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Fer Niño mit dem Kopf.
75'
Abseits UD Levante. Adrián de la Fuente spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Roger Brugué im Abseits.
71'
Oriol Rey (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Germán Valera (FC Elche) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Oriol Rey (UD Levante).
70'
Vorbeigeschossen. Roger Brugué (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
69'
Buba Sangaré (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Adrián de la Fuente (UD Levante).
67'
Ball abgeblockt. Roger Brugué (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Wechsel FC Elche. Martim Neto kommt für Gonzalo Villar.
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64'
Javi Morcillo (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
62'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und FC Elche ist 0:1. Roy Revivo (FC Elche) trifft mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel unten rechts. Vorbereitet von Germán Valera.
56'
Wechsel UD Levante. Marc Santos kommt für Manu Sánchez aufgrund einer Verletzung.
56'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Manu Sánchez (UD Levante).
53'
Thiago Fernández (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte.
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53'
Foul von Thiago Fernández (UD Levante).
53'
Gonzalo Villar (FC Elche) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Roger Brugué (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Roy Revivo (FC Elche).
48'
Ecke FC Elche. Die Ecke wurde verursacht von Manu Sánchez.
46'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Víctor Chust (FC Elche).
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45'
Wechsel FC Elche. Thomas Lemar kommt für Abiel Osorio.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und FC Elche ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Abiel Osorio.
42'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iván Romero.
40'
Aïssa Mandi (UD Levante) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Foul von Nacho Pérez (UD Levante).
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39'
Germán Valera (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Iván Romero (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Roger Brugué mit dem Kopf.
37'
Roy Revivo (FC Elche) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Roger Brugué (UD Levante).
34'
Foul von Oriol Rey (UD Levante).
34'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Iván Romero (UD Levante) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Germán Valera (FC Elche).
28'
Roger Brugué (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Gonzalo Villar (FC Elche).
27'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Roger Brugué mit einer Flanke.
26'
Foul von Manu Sánchez (UD Levante).
26'
Federico Redondo (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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24'
Vorbeigeschossen. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti.
23'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Chust.
22'
Vorbeigeschossen. Lucas Cepeda (FC Elche) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Fer Niño.
22'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Wechsel UD Levante. Nacho Pérez kommt für Jeremy Toljan aufgrund einer Verletzung.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeremy Toljan (UD Levante).
19'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
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19'
Federico Redondo (FC Elche) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits UD Levante. Thiago Fernández spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dani Requena im Abseits.
16'
Iván Romero (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Federico Redondo (FC Elche).
15'
Aïssa Mandi (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Fer Niño (FC Elche).
14'
Ball abgeblockt. Oriol Rey (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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13'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Roy Revivo.
12'
Jon Ander Olasagasti (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Gonzalo Villar (FC Elche).
11'
Foul von Oriol Rey (UD Levante).
11'
Lucas Cepeda (FC Elche) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Jeremy Toljan (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Fer Niño (FC Elche).
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9'
Dani Requena (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Abiel Osorio (FC Elche).
8'
Vorbeigeschossen. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
6'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dani Requena.
4'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Chust.
3'
Ball abgeblockt. Roger Brugué (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dani Requena mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen UD Levante und FC Elche.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.