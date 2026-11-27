Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen UD Levante und Racing Santander ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Dani Requena (UD Levante) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Matteo Prati (Racing Santander).
42'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen UD Levante und Racing Santander ist 1:0. Iván Romero (UD Levante) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Oriol Rey nach einem Konter.
41'
Vorbeigeschossen. Oriol Rey (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
40'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Julen Agirrezabala.
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40'
Ball pariert. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Thiago Fernández.
39'
Abseits UD Levante. Jon Ander Olasagasti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thiago Fernández im Abseits.
36'
Vorbeigeschossen. Iván Romero (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti.
33'
Foul von Aïssa Mandi (UD Levante).
33'
Iván Martín (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Iker Luque (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sergio Canales.
32'
Ball pariert. Iñigo Vicente (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten.
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29'
Vorbeigeschossen. Oriol Rey (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
28'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
28'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Salinas.
26'
Vorbeigeschossen. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Víctor García mit dem Kopf.
25'
Pedro Felipe (Racing Santander) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Jeanuël Belocian.
24'
Vorbeigeschossen. Dani Requena (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
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23'
Vorbeigeschossen. Thiago Fernández (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Iván Romero mit einem langen Ball.
21'
Víctor García (UD Levante) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jorge Salinas (Racing Santander).
18'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Jon Ander Olasagasti (UD Levante).
17'
Foul von Iker Luque (Racing Santander).
17'
Marc Santos (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Vorbeigeschossen. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iñigo Vicente mit einem langen Ball.
14'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Nacho Pérez.
14'
Ball abgeblockt. Iñigo Vicente (Racing Santander) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Prati.
13'
Jorge Salinas (Racing Santander) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Dani Requena (UD Levante).
12'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Nacho Pérez.
10'
Thiago Fernández (UD Levante) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Pablo Ramón (Racing Santander).
9'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Julen Agirrezabala.
9'
Ball abgeblockt. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jon Ander Olasagasti mit einer Flanke.
8'
Ecke UD Levante. Die Ecke wurde verursacht von Jorge Salinas.
8'
Foul von Oriol Rey (UD Levante).
8'
Sergio Canales (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Jon Ander Olasagasti (UD Levante) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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5'
Ecke Racing Santander. Die Ecke wurde verursacht von Nacho Pérez.
5'
Ball abgeblockt. Yassir Zabiri (Racing Santander) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iker Luque.
4'
Vorbeigeschossen. Adrián de la Fuente (UD Levante) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
1'
Jeanuël Belocian (Racing Santander) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Víctor García (UD Levante).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen UD Levante und Racing Santander.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.