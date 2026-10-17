Der FC Sion beisst sich am SC Cham lange Zeit die Zähne aus und muss deutlich mehr kämpfen als erwartet. Schliesslich sichern sich die Walliser den 2:0-Sieg in der 2. Runde des Schweizer Cups.

Die Partie beginnt auf Augenhöhe, später gewinnt Sion immer stärker die Oberhand. Doch trotz klarer Favoritenrolle will es offensiv nicht gelingen. Der Aussenseiter aus der Promotion League hält beherzt dagegen, steht kompakt und setzt immer wieder Nadelstiche. Kurz vor der Pause hat Sion gar Glück, als Jorge Facal Castro mit einem wuchtigen Distanzschuss nur die Latte trifft.

Nach dem Seitenwechsel schlagen die Walliser schliesslich doch noch zu: Der frisch eingewechselte Liam Chipperfield trifft in der 48. Minute aus der Distanz zum 1:0. Sion drückt danach stark auf das zweite Tor, doch Cham bleibt gefährlich und jubelt in der 65. Minute kurz über den vermeintlichen Ausgleich, der wegen Abseits wieder aberkannt wird. Nur wenige Augenblicke später vergibt Rilind Nivokazi vom Penaltypunkt die Chance auf den Führungsausbau.

In der Nachspielzeit ist es Benjamin Kololli, der den Sittner doch noch den den zweiten Treffer beschert. Nach einem Zuspiel von Chouaref trifft er zum 2:0 und macht den Sack zu.