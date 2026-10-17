Völlig losgelöst schiesst sich GC zum Sieg. Philipp Kresnik/freshfocus

Zum 300. Spieljubiläum von Amir Abrashi lassen es die Grasshoppers auf dem Platz so richtig krachen: In der 2. Runde des Schweizer Cups schlagen die Zürcher ein chancenloses Grenchen mit 8:0.

GC dominiert von Beginn an und darf in der 13. Minute zum ersten Mal jubeln: Samuel Krasniqi flankt in die Mitte zu Oscar Clemente, dieser trifft per Kopf. Nur sechs Minuten später ist es Krasniqi selbst, der trifft. In der 23. Spielminute gibt es für Grenchen einen kurzen Hoffnungsschimmer, als Andrin Schäfer einnetzt. Die Freude hält aber nur kurz: Der Treffer wird wegen Abseits nicht gezählt.

Von da an sind die Grasshoppers nicht mehr zu stoppen. Nico Rissi erhöht in der 31. Minute auf 3:0 und Clemente baut die Führung vor der Pause nochmals weiter aus. Auch in der zweiten Hälfte machen die Zürcher weiter – über Giotto Morandi (54.), erneut Krasniqi (66.) und Lee Young-jun (69./77.) sichern sie sich den klaren Sieg.