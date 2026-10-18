Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti ist engagiert. Pascal Muller/freshfocus

Es bleibt dabei: Der FC Lugano kann in dieser Saison einfach nicht verlieren. In der Super League marschiert der souveräne Leader unaufhaltsam, in der Conference League überzeugen die Tessiner auch – und im Schweizer Cup gewinnt der FC Lugano auch sein Spiel im Sechzehntelfinal.

So gab es am Sonntagnachmittag gegen Pully (2. Liga inter.) einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Die Aussenseiter hatten keine Chance. Bereits nach fünf Minuten gingen die Tessiner durch Marques in Führung, nach 57 Minuten stand es 4:0. Dabei blieb es.