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FC Lugano gewinnt Cup-Sechzehntelfinal gegen Pully ungefährdet mit 4:0

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Sieg im Cup

Publiziert 18. Oktober 2026, 15:52

Unglaublich! Lugano weiss einfach nicht mehr, wie Verlieren geht

Pully
0 – 4
Lugano

Pully Football

Spielende

Lugano

01

Martim Marques

-

5

02

E. Alioski

-

19

03

Carbone

-

45

04

Martim Marques

-

57

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Nils Hänggi
von
Nils Hänggi
Bevorzugte Quelle
Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti ist engagiert.
Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti ist engagiert.Pascal Muller/freshfocus

Es bleibt dabei: Der FC Lugano kann in dieser Saison einfach nicht verlieren. In der Super League marschiert der souveräne Leader unaufhaltsam, in der Conference League überzeugen die Tessiner auch – und im Schweizer Cup gewinnt der FC Lugano auch sein Spiel im Sechzehntelfinal.

So gab es am Sonntagnachmittag gegen Pully (2. Liga inter.) einen ungefährdeten 4:0-Erfolg. Die Aussenseiter hatten keine Chance. Bereits nach fünf Minuten gingen die Tessiner durch Marques in Führung, nach 57 Minuten stand es 4:0. Dabei blieb es.

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