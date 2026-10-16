Der FC St. Gallen wurde im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups vom FC Rapperswil-Jona gefordert – ein Kantonsderby also. Schon in der letzten Spielzeit gastierte der FCSG in der Rosenstadt. Damals ging die Partie ins Elfmeterschiessen, dort setzte sich der Favorit schlussendlich dann doch noch durch. Nach etwas Startschwierigkeiten liess Captain Lukas Görtler die vielen mitgereisten Fans aus der Gallusstadt jubeln.

Der FC St. Gallen gewann mit 2:0 gegen Rapperswil-Jona. Mike Wiss/freshfocus

Es war eine zähe Partie auf der Sportanlage Grünfeld in Rapperswil. Das Heimteam machte Grün-Weiss das Leben schwer, konnte aber selbst auch nicht viele Chancen kreieren. Viele Highlights wurden einem nicht geboten. In der Schlussphase wurden die Rapperswiler gefährlicher und setzten St. Gallen unter Druck. Prompt lief der Challenge-League-Club in einen Konter, den Hugo Vandermersch mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0 ausnutzen konnte. Es war der Schlusspunkt in einer wenig attraktiven Partie, die am Ende dann doch verdient zugunsten des Favoriten ausging.

Sofascore

Servette gastierte am Freitagabend unter Cup-Flutlicht in Rotkreuz. Gegen den Club aus der 2. Liga Interregional gingen die Westschweizer in der 14. Minute durch Thomas Lopes in Führung. Rotkreuz hielt gut dagegen, trotzdem war der Klassenunterschied auf dem Feld deutlich sichtbar. Nach 40 Minuten stellte Kingstone Mutandwa auf 2:0 für die Gäste.

Servette gab sich in Rotkreuz keine Blösse. Martin Meienberger/freshfocus

Der Sambier war es auch, der den Sack in der 75. Minute endgültig zumachte. Pedro Naressi erzielte zehn Minuten vor Schluss gar noch das 4:0. Ein verdienter Sieg für Servette gegen den FC Rotkreuz, der sich trotz deutlicher Niederlage erhobenen Hauptes aus dem Cup verabschieden darf.