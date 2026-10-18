Der FC Thun und der FC Schaffhausen lieferten sich in der 2. Runde des Schweizer Cups einen Kampf. Roger Albrecht/freshfocus

Einst feierte er Titel mit Anderlecht und Al Ahly, nun trainiert David Sesa den FC Schaffhausen aus der Promotion League. Nun stand für ihn der Cup-Kracher gegen den FC Thun an. Sesa wollte die Überraschung.

Die Berner Oberländer sind nach dem sensationellen Meistertitel schliesslich auf Formsuche. Am Donnerstag gab es für Thun mit dem 0:1 bei Twente Enschede die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen wettbewerbsübergreifend.

Carmine Chiappetta schoss das 1:0 für den FC Schaffhausen in der 2. Cup-Runde gegen den FC Thun. Roger Albrecht/freshfocus

Immerhin aus Thuner Sicht: Am Sonntagnachmittag folgte nun wieder einmal ein hart umkämpfter Sieg. Gegen das unterklassige Schaffhausen gab es einen Erfolg nach Penaltyschiessen.

Drama bis zum Ende

Das erste Tor fiel in der 49. Minute, als Carmine Chiappetta kurz nach Wiederanpfiff zum 1:0 für den FCS traf. Der Topscorer der Gastgeber liess die Gastgeber jubeln! In der 72. Minute folgte jedoch der Thuner Ausgleich.

So entschied Urs Schnyder auf Elfmeter für Thun. Die Szene sorgte aber für Diskussionen, aber ohne VAR blieb der Entscheid bestehen. Furkan Dursun an und verwandelte zum 1:1. Dann wurde es wild. FCS-Profi Rijad Saliji verschoss zuerst einen Penalty, dann folgte ein offener Schlagabtausch, der im Thuner Sieg mündete.

In der Verlängerung schoss Riccardo Braschi die Thuner in Führung – vom Punkt aus. Vorbei? Nein! Kurz vor dem Ende traf Schaffhausen zum Ausgleich. Es kam zum Showdown in einem dramatischen Penaltyschiessen – mit dem besseren Ende für Thun. Das Resultat am Schluss: 8:7 nach Elfmeterschiessen.