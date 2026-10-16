Der FC Basel setzt sich in Nyon durch. Pascal Muller/freshfocus

Die Szene des Spiels

Der FC Basel ging im Cup-Sechzehntelfinal gegen Stade Nyonnais schon früh in Führung. Akpe Victory köpfte den Ball nach einer Flanke in der sechsten Minute ins Tor. Der Abwehrspieler reagierte dabei schneller als der gegnerische Torhüter und liess den Nyon-Schlussmann am Ball vorbeisegeln. Elf Minuten später erhöhte Zan Celar mit einem Ablenker zum 2:0 – es war die einzige wirklich gute Phase des FC Basel in dieser Partie, trotz klarem Resultat am Ende.

Victory Akpe köpft den Ball zum 1:0 ins Tor. Pascal Muller/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Torhüter Jonas Omlin wechselte im Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Basel. Nun, am 16. Oktober bestritt er erst seine vierte Partie für Rotblau seit seiner Rückkehr ans Rheinknie. Eine Oberschenkelverletzung warf ihn gröber zurück.

Gegen Nyon brauchte es den erfahrenen Schlussmann wohl mehr als geplant, besonders in der zweiten Halbzeit. Der 32-Jährige musste mehrere Abschlüsse der Westschweizer parieren und hielt die Null fest. Es war erst der zweite Sieg ohne Gegentor in dieser Saison. Den ersten gab es beim Auftakt gegen Servette (1:0) Ende Juli.

Die bessere Mannschaft

Vom Krisen-FCB der desolaten 0:3-Pleite in Vaduz war in der ersten Halbzeit gegen die Waadtländer nicht viel zu sehen. Basel zeigte keine Glanzleistung, trotzdem hatte man die Partie weitgehend im Griff. Nur «weitgehend» und nicht komplett, weil Nyon doch immer wieder in den FCB-Strafraum kam. Die Basler Abwehr wirkte auch gegen den Tabellenletzten der Challenge League nicht sattelfest. Besonders Flavius Daniliuc erwischte keinen guten Abend.

Aaron Malouda machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. Pascal Muller/freshfocus

Das Blatt wendete sich zu Beginn der zweiten Hälfte. Basel schien mit dem Kopf noch beim Pausentee zu sein, Nyon wurde immer besser und mutiger. Die Gastgeber mussten aber auch nicht mit viel Gegenwehr kämpfen, der FCB liess den Unterklassigen gewähren. Es wurde ersichtlich, wie unsicher das Basler Kartenhaus zurzeit steht. Ein ums andere Mal musste Schlussmann Jonas Omlin eingreifen.

Basel-Youngster Aaron Malouda sorgte in der 87. Minute mit seinem sehenswerten Schuss zum 3:0-Schlussstand für Erleichterung im FCB-Lager. Am Ende reichen dem FC Basel eine gute Startphase und ein Tor in den Schlussminuten für den Einzug in die nächste Cup-Runde.

Das Tribünengezwitscher

Vor 28 Jahren schied der FC Basel im Cup-Sechzehntelfinal aus. Der Gegner damals: Stade Nyonnais. Rotblau musste sich dem Unterklassigen mit 4:2 nach Elfmeterschiessen geschlagen geben. Dieses Mal kam es anders – der FCB setzte sich nach 90 Minuten durch.

Die Tore

6’ I 0:1 I Akpe Victory schiesst Basel per Kopf in Führung.

17’ I 0:2 I Zan Celar hält den Fuss hin und lenkt den Ball ins Tor ab.

87’ I 0:3 I Aaron Malouda trifft aus der Distanz und macht den Deckel drauf.

So gehts weiter

Am Samstag stehen die Grasshoppers um 17 Uhr in Grenchen im Einsatz. Sion spielt zeitgleich gegen den SC Cham. Der FC Luzern ist um 18 Uhr gegen den FC Winterthur gefordert.