Die Young Boys stehen in der nächsten Runde des Schweizer Cups. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Young Boys meldeten sich zuletzt nach der Pause mit einem 2:0-Sieg gegen die Grasshoppers zurück. Die Berner spielten dabei zum zweiten Mal in dieser Saison zu null. Nun folgte die nächste Partie zu null – und zwar gegen den AC Taverne aus der 1. Liga Classic.

Im Tor der Berner stand Joël Mall. Er wechselte auf diese Saison hin von Servette zu den Bernern. Bei YB ist der Routinier in einer für ihn ungewohnten Rolle, ist er doch hinter Stammgoalie Marvin Keller nur die Nummer 2.

«Klar fehlt am Wochenende manchmal ein bisschen Adrenalin. Daran habe ich mich schon gewöhnen müssen, aber das ist Teil meiner neuen Aufgabe, und ich bin bereit, wenn es mich braucht», sagte er zuletzt der «Berner Zeitung».

Und das war er, gewannen die Berner doch mit 5:0. YB erwischte aber einen sackschwachen Start. Taverne hatte zu Beginn gleich doppelt die Chance, in Führung zu gehen. Die krassen Aussenseiter verpassten dies jedoch, in der Folge drehte YB auf und schoss den unterklassigen Gegner ab.