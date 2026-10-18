Lausanne-Sport steht in der nächsten Runde im Schweizer Cup. Screenshot SRF

Super-League-Schlusslicht Lausanne-Sport kämpft mit Verletzungssorgen und einer Torflaute. Der Trainer Luka Elsner ist angezählt. Zuletzt gab es für die Waadtländer in der Super League ein 0:1 gegen den FC St. Gallen. Drama pur also bei Lausanne!

Nun konnte das Super-League-Schlusslicht aber Selbstvertrauen tanken. In der 2. Runde des Schweizer Cups gab es gegen den FC Winkeln SG aus der regionalen 2. Liga einen 7:0-Sieg. Im St. Galler Stadion Gründenmoos schossen die Lausanner also ihren Frust von der Seele.

Beachtlich: In der Liga traf Lausanne in zehn Spielen siebenmal, nun schossen die Waadtländer in einem Spiel sieben Tore.