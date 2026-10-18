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Lausanne-Sport: 7:0 gegen Winkeln im Schweizer Cup nach Torflaute in der Liga

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Gegen Winkeln

Publiziert 18. Oktober 2026, 15:52

In der Liga trifft Lausanne kaum – im Cup gleich siebenmal

Winkeln
0 – 7
Lausanne

Winkeln St. Gallen

Spielende

Lausanne-Sport

01

E. Molebe

-

6

02

L. Nene

-

48

03

E. Molebe

-

54

04

Omar Janneh

-

69

05

S. Traore

-

72

06

S. Traore

-

73

07

S. Traore

-

84

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Nils Hänggi
von
Nils Hänggi
Bevorzugte Quelle
Lausanne-Sport steht in der nächsten Runde im Schweizer Cup.
Lausanne-Sport steht in der nächsten Runde im Schweizer Cup.Screenshot SRF

Super-League-Schlusslicht Lausanne-Sport kämpft mit Verletzungssorgen und einer Torflaute. Der Trainer Luka Elsner ist angezählt. Zuletzt gab es für die Waadtländer in der Super League ein 0:1 gegen den FC St. Gallen. Drama pur also bei Lausanne!

Nun konnte das Super-League-Schlusslicht aber Selbstvertrauen tanken. In der 2. Runde des Schweizer Cups gab es gegen den FC Winkeln SG aus der regionalen 2. Liga einen 7:0-Sieg. Im St. Galler Stadion Gründenmoos schossen die Lausanner also ihren Frust von der Seele.

Beachtlich: In der Liga traf Lausanne in zehn Spielen siebenmal, nun schossen die Waadtländer in einem Spiel sieben Tore.

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