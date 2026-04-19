FC St. Gallen im Cupfinal: Espen schlagen Yverdon mit 2:0

Publiziert 19. April 2026, 16:59
Halbfinale
Yverdon Sport
St.Gallen
L. Görtler-
6
A. Vogt-
88
In der sechsten Minute hallte der erste Torjubel dieses Spiels durch das ausverkaufte Stade Municipal in Yverdon. Nach einer St. Galler Flanke konnte der Waadtländer Goalie Simon Enzler erst noch parieren, gegen den Abstauber von Espen-Captain Lukas Görtler war er dann machtlos. In der 88. Minute machte Alessandro Vogt alles klar.
St. Gallens «Fussballgott» Lukas Görtler zeigte auch nebst seinem Treffer eine starke Leistung. Im Mittelfeld war der Deutsche praktisch überall anzutreffen. Egal ob auf der linken Seite, an der rechten Aussenlinie oder im Zentrum: Görtler kämpfte um jeden Ball und dirigierte das Spiel.
Zu Beginn der Partie war deutlich zu sehen, wer in der Super League und wer im Unterhaus spielt. Der FC St. Gallen liess Yverdon kaum Luft zum Atmen. Dass es nach einer halben Stunde nur 1:0 für die Gäste hiess, war allein der schlechten Chancenverwertung der Ostschweizer geschuldet. Danach kam Yverdon besser ins Spiel. Der Challenge-Ligist traute sich mehr und kam näher ans St. Galler Tor ran. Wirklich gefährlich für FCSG-Goalie Watkowiak wurde es aber kaum.
Auch in der zweiten Hälfte blieb St. Gallen klar spielbestimmend – musste sich aber vor Konterangriffen in Acht nehmen. Genau so einer, wurde den Gästen beinahe zum Verhängnis, als Yverdon-Saiz am Querbalken scheiterte. Das Momentum kippte in der Schlussphase auf die Seite des Heimteams. Yverdon rannte an, St. Gallen verteidigte. Doch der Druck der Gastgeber war zu wenig gross, dass die Ostschweizer einzuknicken drohten. Mit Vogts Treffer kurz vor Schluss war die Sache dann endgültig gegessen.
In der Ära von Präsident Matthias Hüppi schafften es die St. Galler bisher zwei Mal hintereinander in den Cupfinal – 2021 und 2022. Beide Finals gingen verloren. Klappts nun im nächsten Anlauf? Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.
6’ | 0:1 | Lukas Görtler schiesst den FC St. Gallen früh per Abstauber in Führung.
88’ | 0:2 | Alessandro Vogt schiesst den FCSG mit seinem Kopfball endgültig in den Cupfinal.
Der 101. Cupfinal in der Geschichte des Schweizer Fussballs findet am 24. Mai im Berner Wankdorf statt. Das Duell ist auf dem Papier ungleich. Challenge-Ligist Stade Lausanne-Ouchy fordert den FC St. Gallen aus der Super League.
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