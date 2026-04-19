FC St. Gallen im Cupfinal: Espen schlagen Yverdon mit 2:0

Die St. Galler, Captain Lukas Görtler auf der Bande, jubeln über den Einzug in den Cupfinal. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der sechsten Minute hallte der erste Torjubel dieses Spiels durch das ausverkaufte Stade Municipal in Yverdon. Nach einer St. Galler Flanke konnte der Waadtländer Goalie Simon Enzler erst noch parieren, gegen den Abstauber von Espen-Captain Lukas Görtler war er dann machtlos. In der 88. Minute machte Alessandro Vogt alles klar.

Die Schlüsselfigur

St. Gallens «Fussballgott» Lukas Görtler zeigte auch nebst seinem Treffer eine starke Leistung. Im Mittelfeld war der Deutsche praktisch überall anzutreffen. Egal ob auf der linken Seite, an der rechten Aussenlinie oder im Zentrum: Görtler kämpfte um jeden Ball und dirigierte das Spiel.

Die bessere Mannschaft

Zu Beginn der Partie war deutlich zu sehen, wer in der Super League und wer im Unterhaus spielt. Der FC St. Gallen liess Yverdon kaum Luft zum Atmen. Dass es nach einer halben Stunde nur 1:0 für die Gäste hiess, war allein der schlechten Chancenverwertung der Ostschweizer geschuldet. Danach kam Yverdon besser ins Spiel. Der Challenge-Ligist traute sich mehr und kam näher ans St. Galler Tor ran. Wirklich gefährlich für FCSG-Goalie Watkowiak wurde es aber kaum.

In der zweiten Hälfte müssen die Ostschweizer kämpfen. Claudio De Capitani/freshfocus

Auch in der zweiten Hälfte blieb St. Gallen klar spielbestimmend – musste sich aber vor Konterangriffen in Acht nehmen. Genau so einer, wurde den Gästen beinahe zum Verhängnis, als Yverdon-Saiz am Querbalken scheiterte. Das Momentum kippte in der Schlussphase auf die Seite des Heimteams. Yverdon rannte an, St. Gallen verteidigte. Doch der Druck der Gastgeber war zu wenig gross, dass die Ostschweizer einzuknicken drohten. Mit Vogts Treffer kurz vor Schluss war die Sache dann endgültig gegessen.

Das Tribünengezwitscher

In der Ära von Präsident Matthias Hüppi schafften es die St. Galler bisher zwei Mal hintereinander in den Cupfinal – 2021 und 2022. Beide Finals gingen verloren. Klappts nun im nächsten Anlauf? Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.

Ende Mai wird neben den grün-weissen Bändeln, rot-weisser Schmuck an der Cup-Trophäe hängen. freshfocus

Die Tore

6’ | 0:1 | Lukas Görtler schiesst den FC St. Gallen früh per Abstauber in Führung.

88’ | 0:2 | Alessandro Vogt schiesst den FCSG mit seinem Kopfball endgültig in den Cupfinal.

So gehts weiter

Der 101. Cupfinal in der Geschichte des Schweizer Fussballs findet am 24. Mai im Berner Wankdorf statt. Das Duell ist auf dem Papier ungleich. Challenge-Ligist Stade Lausanne-Ouchy fordert den FC St. Gallen aus der Super League.