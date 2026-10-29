Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 2:2.
92'
Vorbeigeschossen. Beto (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Bernasconi.
91'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Mateo Pellegrino.
91'
Wechsel AC Florenz. Pote kommt für Franco Mastantuono.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball pariert. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
89'
Vorbeigeschossen. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marco Brescianini.
86'
Ball pariert. Lorenzo Bernasconi (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
85'
Ball pariert. Marco Brescianini (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
85'
Ball abgeblockt. Christ Inao Oulaï (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Davide Zappacosta.
84'
Wechsel Atalanta Bergamo. Kamaldeen Sulemana kommt für Nicola Zalewski.
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83'
Relja Obric (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Relja Obric (Atalanta Bergamo).
83'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
82'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Marco Brescianini (AC Florenz).
81'
Ball pariert. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Viery.
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79'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Relja Obric.
79'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Jiménez.
77'
Relja Obric (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
75'
Wilfried Gnonto (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
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74'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 2:2. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
73'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
72'
Vorbeigeschossen. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
72'
Ball abgeblockt. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
71'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Wechsel AC Florenz. Wilfried Gnonto kommt für Alieu Njie.
65'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
65'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Bernasconi.
63'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo).
61'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 2:1. João Mário (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Alieu Njie.
60'
Marco Brescianini (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
60'
Vorbeigeschossen. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
58'
Wechsel Atalanta Bergamo. Jonathan Rowe kommt für Eljif Elmas.
57'
Wechsel Atalanta Bergamo. Mario Pasalic kommt für Gianluca Gaetano.
57'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Mateo Pellegrino.
56'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Viery.
56'
Ball abgeblockt. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
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53'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 1:1. Alieu Njie (AC Florenz) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einer Flanke.
52'
Vorbeigeschossen. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einer Flanke nach einem Konter.
52'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
51'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
51'
Handspiel von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
49'
Handspiel von Eljif Elmas (Atalanta Bergamo).
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48'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoss.
47'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
46'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo).
45'
Wechsel AC Florenz. Christ Inao Oulaï kommt für Nicolò Fagioli.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 0:1.
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47'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
47'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von João Mário (AC Florenz).
46'
Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
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43'
Vorbeigeschossen. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Mário mit einer Flanke.
42'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einer Flanke.
41'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo ist 0:1. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
38'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Álex Jiménez.
37'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Relja Obric (Atalanta Bergamo).
37'
Ball abgeblockt. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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36'
Vorbeigeschossen. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eljif Elmas.
33'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Davide Zappacosta.
33'
Ball abgeblockt. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ball abgeblockt. Marco Brescianini (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Fagioli.
31'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
30'
Viery (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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29'
Ball abgeblockt. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
28'
Marco Brescianini (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
26'
Abseits Atalanta Bergamo. Nikola Krstovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Charles De Ketelaere im Abseits.
24'
Vorbeigeschossen. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
23'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
21'
Foul von Álex Jiménez (AC Florenz).
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21'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
17'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
17'
Relja Obric (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
15'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Krstovic.
14'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Marco Carnesecchi.
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14'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mateo Pellegrino.
13'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
13'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
João Mário (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Eljif Elmas (Atalanta Bergamo).
10'
Ball abgeblockt. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alieu Njie.
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9'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Florenz).
8'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Eljif Elmas.
7'
Vorbeigeschossen. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
5'
Vorbeigeschossen. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
4'
Wechsel Atalanta Bergamo. Giorgio Scalvini kommt für Thomas Kristensen aufgrund einer Verletzung.
3'
Das Spiel läuft wieder.
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3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Florenz und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.