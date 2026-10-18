Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 1:3.
93'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
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93'
Radu Dragusin (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
91'
Foul von Kaiki (Como 1907).
91'
Wilfried Gnonto (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Vorbeigeschossen. Marin Pongracic (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
87'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Kaiki.
85'
Marc Oliver Kempf (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Beto (AC Florenz).
83'
Wechsel Como 1907. Samuele Ricci kommt für Lucas da Cunha.
83'
Wechsel Como 1907. Willy Kambwala kommt für Mattia Liberali.
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82'
Abseits AC Florenz. Valde spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Beto im Abseits.
82'
Vorbeigeschossen. Mattia Liberali (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
80'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Beto (AC Florenz).
80'
Vorbeigeschossen. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Wilfried Gnonto.
79'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Cher Ndour.
78'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jean Butez.
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78'
Ball pariert. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Cher Ndour.
77'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
76'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jean Butez.
76'
Ball pariert. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alieu Njie.
75'
Ball pariert. Luis Milla (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Máximo Perrone.
75'
Alieu Njie (AC Florenz) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Marco Brescianini mit einer Flanke.
74'
Foul von Kaiki (Como 1907).
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74'
Wilfried Gnonto (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Franco Mastantuono (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Kaiki (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Dodô (AC Florenz).
72'
Vorbeigeschossen. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dodô.
69'
Wechsel AC Florenz. Dodô kommt für Álex Jiménez.
69'
Wechsel AC Florenz. Marco Brescianini kommt für Franco Mastantuono.
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69'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Smolcic.
68'
Cher Ndour (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Maxence Caqueret (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
66'
Ball abgeblockt. Kaiki (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxence Caqueret mit einer Flanke.
65'
Handspiel von Alieu Njie (AC Florenz).
64'
Mattia Liberali (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Valde (AC Florenz).
64'
Wechsel AC Florenz. Valde kommt für Viery.
63'
Wechsel AC Florenz. Wilfried Gnonto kommt für Pote.
61'
Wechsel Como 1907. Máximo Perrone kommt für Nico Paz.
61'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
61'
Ball abgeblockt. Mattia Liberali (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Ball pariert. Maxence Caqueret (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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58'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
58'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
58'
Nicolò Fagioli (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 1:3. Tasos Douvikas (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nico Paz nach einem Konter.
53'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Ball pariert. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Fagioli.
52'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Nico Paz.
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51'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Mattia Liberali.
49'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
48'
Vorbeigeschossen. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolò Fagioli mit einem Steilpass.
45'
Wechsel Como 1907. Kaiki kommt für Álex Valle.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 1:2.
49'
VAR Entscheidung: Kein Tor AC Florenz 1-2 Como 1907.
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49'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Marin Pongracic (AC Florenz) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
49'
Abseits AC Florenz. Franco Mastantuono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marin Pongracic im Abseits.
48'
Jacobo Ramón (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
48'
Viery (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Marin Pongracic (AC Florenz).
44'
Foul von Tasos Douvikas (Como 1907).
44'
Viery (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mateo Pellegrino.
42'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 1:2. Marin Pongracic (AC Florenz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Ecke.
42'
Ball abgeblockt. Viery (AC Florenz) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono mit einer Flanke.
41'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Álex Valle.
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41'
Ball abgeblockt. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pote.
39'
Nico Paz (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
39'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Viery.
37'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
37'
Marin Pongracic (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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36'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 0:2. Nico Paz (Como 1907) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Álex Valle mit einer Flanke.
35'
Abseits AC Florenz. Viery spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pote im Abseits.
32'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Como 1907 ist 0:1. Mattia Liberali (Como 1907) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Maxence Caqueret.
32'
Foul von Ivan Smolcic (Como 1907).
32'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
29'
Maxence Caqueret (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Pote (AC Florenz).
28'
Álex Valle (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Álex Valle (Como 1907).
28'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Cher Ndour (AC Florenz).
26'
Ball abgeblockt. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke.
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25'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
25'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxence Caqueret mit einer Flanke.
24'
Vorbeigeschossen. Maxence Caqueret (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ivan Smolcic mit einer Flanke.
23'
Handspiel von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
21'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
20'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
20'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Maxence Caqueret nach einem Konter.
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18'
Ball pariert. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
17'
Foul von Álex Valle (Como 1907).
17'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Handspiel von Mattia Liberali (Como 1907).
16'
Vorbeigeschossen. Mattia Liberali (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
16'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke.
15'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
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15'
Ball pariert. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
14'
Wechsel Como 1907. Jacobo Ramón kommt für Trevoh Chalobah aufgrund einer Verletzung.
14'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Trevoh Chalobah (Como 1907).
11'
Vorbeigeschossen. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
11'
Ball abgeblockt. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Radu Dragusin.
10'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Álex Valle.
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10'
Ball abgeblockt. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pote mit einem Steilpass.
9'
Ball abgeblockt. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pote mit einem langen Ball.
7'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
5'
Abseits AC Florenz. Álex Jiménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mateo Pellegrino im Abseits.
4'
Maxence Caqueret (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Marin Pongracic (AC Florenz).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Florenz und Como 1907.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.