Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 2:2.
94'
Vorbeigeschossen. Beto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
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94'
Handspiel von Douglas Luiz (Juventus Turin).
93'
Ball pariert. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Álex Jiménez.
93'
Abseits Juventus Turin. Zeki Çelik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
92'
Ball pariert. Marco Brescianini (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Wilfried Gnonto.
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91'
Zeki Çelik (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Beto (AC Florenz).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel Juventus Turin. Federico Gatti kommt für Jhon Lucumí.
88'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
87'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Teun Koopmeiners.
86'
Wechsel AC Florenz. Wilfried Gnonto kommt für Alieu Njie.
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86'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Mateo Pellegrino.
86'
Vorbeigeschossen. Jeff Ekhator (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
84'
Handspiel von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
82'
Bremer (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
81'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
81'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Douglas Luiz.
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81'
Ball abgeblockt. Radu Dragusin (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Jiménez.
80'
Foul von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
80'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
79'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Juventus Turin. Jeff Ekhator kommt für Weston McKennie.
78'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
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77'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zeki Çelik.
76'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Álex Jiménez.
74'
Vorbeigeschossen. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicolò Fagioli mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
73'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Foul von Zeki Çelik (Juventus Turin).
73'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
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72'
Radu Dragusin (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
68'
Edon Zhegrova (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
66'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 2:2. Bremer (Juventus Turin) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Fagioli.
66'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Nicolò Fagioli (AC Florenz).
65'
Wechsel AC Florenz. Nicolò Fagioli kommt für Christ Inao Oulaï.
65'
Wechsel AC Florenz. Marco Brescianini kommt für Pote.
64'
Zeki Çelik (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Viery (AC Florenz).
64'
Ball abgeblockt. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Foul von Edon Zhegrova (Juventus Turin).
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63'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Cher Ndour.
60'
Ball pariert. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
59'
Ball abgeblockt. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
59'
Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Edon Zhegrova.
57'
Wechsel Juventus Turin. Kerim Alajbegovic kommt für Jérémie Boga.
57'
Wechsel Juventus Turin. Edon Zhegrova kommt für Nick Woltemade.
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56'
Wechsel Juventus Turin. Zeki Çelik kommt für Juan Cabal.
56'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Cher Ndour.
54'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 2:1. Alieu Njie (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links nach einer Standardsituation.
53'
Vorbeigeschossen. Viery (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
53'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
53'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
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52'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Randal Kolo Muani.
51'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Christ Inao Oulaï (AC Florenz).
50'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Christ Inao Oulaï (AC Florenz).
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50'
Ball abgeblockt. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
49'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Pote (AC Florenz).
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jhon Lucumí (Juventus Turin).
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mateo Pellegrino (AC Florenz).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 1:1.
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46'
Vorbeigeschossen. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pote mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
45'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
43'
Ball pariert. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Álex Jiménez.
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42'
Ball abgeblockt. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateo Pellegrino.
42'
Vorbeigeschossen. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von João Mário.
41'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Pote (AC Florenz).
40'
Ball abgeblockt. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémie Boga.
40'
Ball abgeblockt. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nick Woltemade.
40'
Vorbeigeschossen. Jhon Lucumí (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
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39'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von João Mário.
38'
Ball pariert. Juan Cabal (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jérémie Boga.
38'
Ball abgeblockt. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke.
37'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Cher Ndour.
37'
Ball abgeblockt. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ball pariert. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Randal Kolo Muani.
36'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von João Mário (AC Florenz).
36'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateo Pellegrino.
35'
Foul von Jérémie Boga (Juventus Turin).
35'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
33'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 1:1. Nick Woltemade (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Randal Kolo Muani nach einem Konter.
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30'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
30'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
28'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
26'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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26'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Mateo Pellegrino.
26'
Ball abgeblockt. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémie Boga.
24'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alieu Njie mit einer Flanke.
22'
Bremer (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
22'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Juan Cabal (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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21'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
21'
Ball pariert. Juan Cabal (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Randal Kolo Muani mit einer Flanke.
20'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Pote (AC Florenz).
20'
Handspiel von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
19'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
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18'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von João Mário.
18'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
17'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Christ Inao Oulaï (AC Florenz).
14'
Pierre Kalulu (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
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14'
Vorbeigeschossen. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pote mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
13'
Juan Cabal (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Juan Cabal (Juventus Turin).
13'
Pote (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pote.
12'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Christ Inao Oulaï (AC Florenz).
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10'
Vorbeigeschossen. Weston McKennie (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Christ Inao Oulaï.
9'
Handspiel von Nick Woltemade (Juventus Turin).
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und Juventus Turin ist 1:0. Mateo Pellegrino (AC Florenz) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Pote mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
2'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Álex Jiménez.
1'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Álex Jiménez.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Florenz und Juventus Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.