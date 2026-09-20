Vorbeigeschossen. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
34'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
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31'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
29'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
25'
Foul von Billy Gilmour (SSC Neapel).
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25'
Luca Ranieri (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Stanislav Lobotka (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Viery (AC Florenz).
23'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Florenz und SSC Neapel ist 0:1. Billy Gilmour (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
22'
Ball pariert. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
22'
Vorbeigeschossen. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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20'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alieu Njie (AC Florenz).
19'
Ball pariert. Nicolò Fagioli (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
17'
Arthur Atta (AC Florenz) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
16'
Abseits SSC Neapel. Giovanni Di Lorenzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin De Bruyne im Abseits.
15'
Ball abgeblockt. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arthur Atta.
11'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Vanja Milinkovic-Savic.
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8'
Foul von Noa Lang (SSC Neapel).
8'
Cher Ndour (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel).
2'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Florenz und SSC Neapel.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.