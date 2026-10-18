Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 3:2.
95'
Ball pariert. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ardon Jashari.
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92'
Ball pariert. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball pariert. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
87'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
84'
Wechsel AC Mailand. Fikayo Tomori kommt für Mario Gila.
84'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mike Maignan (AC Mailand).
83'
Ball pariert. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 3:2. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Raoul Bellanova.
80'
Abseits Atalanta Bergamo. Charles De Ketelaere spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gianluca Scamacca im Abseits.
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78'
Relja Obric (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Relja Obric (Atalanta Bergamo).
75'
Wechsel AC Mailand. Ruben Loftus-Cheek kommt für Luka Modric.
75'
Wechsel AC Mailand. Pervis Estupiñán kommt für Yunus Musah.
75'
Wechsel AC Mailand. Ardon Jashari kommt für Christian Pulisic.
75'
Wechsel Atalanta Bergamo. Davide Zappacosta kommt für Lorenzo Bernasconi.
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75'
Wechsel Atalanta Bergamo. Gianluca Scamacca kommt für Lazar Samardzic.
74'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Raoul Bellanova.
74'
Ball abgeblockt. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yunus Musah (AC Mailand).
68'
Éderson (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
66'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 3:1. Gianluca Gaetano (Atalanta Bergamo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
66'
Ball abgeblockt. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Éderson.
63'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Mario Gila.
63'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Gianluca Gaetano.
59'
Wechsel Atalanta Bergamo. Nicola Zalewski kommt für Jonathan Rowe.
59'
Wechsel Atalanta Bergamo. Gianluca Gaetano kommt für Mario Pasalic.
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57'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 3:0. Mario Gila (AC Mailand) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Adrien Rabiot mit dem Kopf nach einer Ecke.
57'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Éderson.
57'
Elfmeter pariert! Gonçalo Ramos (AC Mailand) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
55'
VAR Entscheidung: Elfmeter AC Mailand.
54'
Thomas Kristensen verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
54'
Ball abgeblockt. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Wechsel AC Mailand. Omari Hutchinson kommt für Samuel Chukwueze.
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53'
Luka Modric (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
51'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raoul Bellanova.
48'
Vorbeigeschossen. Samuel Chukwueze (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 2:0.
46'
Ball abgeblockt. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
43'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 2:0. Adrien Rabiot (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Diego Moreira.
42'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Éderson.
41'
Adrien Rabiot (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
41'
Foul von Adrien Rabiot (AC Mailand).
41'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Luka Modric (AC Mailand).
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33'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
32'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo ist 1:0. Gonçalo Ramos (AC Mailand) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
22'
VAR Entscheidung: Elfmeter AC Mailand.
22'
Relja Obric verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
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22'
Ball abgeblockt. Yunus Musah (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
20'
Wechsel Atalanta Bergamo. Relja Obric kommt für Sead Kolasinac aufgrund einer Verletzung.
20'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo).
19'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jonathan Rowe mit einem langen Ball nach einem Konter.
16'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marco Carnesecchi mit einem langen Ball.
16'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
13'
VAR Entscheidung: Kein Tor AC Mailand 0-0 Atalanta Bergamo.
13'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Christian Pulisic (AC Mailand) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
13'
Abseits AC Mailand. Gonçalo Ramos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Pulisic im Abseits.
12'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
10'
Vorbeigeschossen. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Samuel Chukwueze.
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7'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
6'
Handspiel von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.