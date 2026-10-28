Wechsel AC Mailand. Christian Comotto kommt für Gonçalo Ramos.
86'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 2:4. Samuel Mbangula (FC Bologna) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jens Odgaard.
85'
Vorbeigeschossen. Sankhoun Diawara (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Yunus Musah mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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84'
Torbjørn Heggem (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Torbjørn Heggem (FC Bologna).
83'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
83'
Vorbeigeschossen. Francesco Camarda (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alphadjo Cisse mit einer Flanke.
79'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Nicolò Cambiaghi (FC Bologna).
79'
Wechsel FC Bologna. Eivind Helland kommt für Nicolò Casale.
78'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Juan Miranda (FC Bologna).
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76'
Tommaso Pobega (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
75'
Vorbeigeschossen. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Martin Vitík.
74'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
74'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Francesco Camarda (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
71'
Handspiel von Lewis Ferguson (FC Bologna).
70'
Wechsel FC Bologna. Torbjørn Heggem kommt für Arthur Theate.
70'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Martin Vitík (FC Bologna).
65'
Ardon Jashari (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
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64'
Handspiel von Samuel Mbangula (FC Bologna).
63'
Wechsel AC Mailand. Francesco Camarda kommt für Davide Bartesaghi.
62'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 2:3. Samuel Mbangula (FC Bologna) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Juan Miranda.
60'
2 : 2
Pech für AC Mailand - Eigentor von Davide Bartesaghi! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 2:2. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
59'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
59'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel FC Bologna. Nicolò Cambiaghi kommt für Federico Bernardeschi.
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59'
Wechsel FC Bologna. Juan Miranda kommt für Rahim Alhassane.
58'
Wechsel FC Bologna. Martin Vitík kommt für Matteo Darmian.
58'
Wechsel AC Mailand. Christian Pulisic kommt für Omari Hutchinson.
58'
Wechsel AC Mailand. Sankhoun Diawara kommt für Pervis Estupiñán.
57'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
57'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
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56'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
55'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
51'
Ball pariert. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
50'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
45'
Wechsel AC Mailand. Luka Modric kommt für Fikayo Tomori.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
42'
Das Spiel läuft wieder.
41'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fikayo Tomori (AC Mailand).
41'
Vorbeigeschossen. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Omari Hutchinson.
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38'
Foul von Ardon Jashari (AC Mailand).
38'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
37'
Nadir Zortea (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jens Odgaard im Abseits.
35'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jens Odgaard (FC Bologna).
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32'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
31'
Foul von Yunus Musah (AC Mailand).
31'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
29'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 2:1. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Fikayo Tomori.
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27'
Vorbeigeschossen. Fikayo Tomori (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
25'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Yunus Musah.
25'
Davide Bartesaghi (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
21'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
21'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ardon Jashari (AC Mailand).
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20'
Matteo Darmian (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Fikayo Tomori (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
14'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 1:1. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
10'
Foul von Fikayo Tomori (AC Mailand).
10'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und FC Bologna ist 0:1. Samuel Mbangula (FC Bologna) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Nadir Zortea.
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6'
Vorbeigeschossen. Samuel Mbangula (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rahim Alhassane.
5'
Ball abgeblockt. Pervis Estupiñán (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Darmian.
1'
Ball pariert. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jens Odgaard.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und FC Bologna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.