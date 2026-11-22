Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 5:1.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 5:1.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
88'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Gabriele Calvani (Frosinone Calcio).
88'
Ball abgeblockt. Omari Hutchinson (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diego Moreira.
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87'
Foul von Pervis Estupiñán (AC Mailand).
87'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
86'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
83'
Wisdom Amey (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Daniel Bîrligea kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Frosinone Calcio hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Wechsel AC Mailand. Omari Hutchinson kommt für Christian Pulisic.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio).
79'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
78'
Ball abgeblockt. Anouar El Azzouzi (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
76'
Wechsel Frosinone Calcio. Anouar El Azzouzi kommt für Giacomo Calò.
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76'
Abseits Frosinone Calcio. Anthony Oyono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
75'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Patrizio Masini.
75'
Ball pariert. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
74'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Romano Schmid.
73'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
71'
Wechsel AC Mailand. Pervis Estupiñán kommt für Yunus Musah.
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71'
Wechsel AC Mailand. Strahinja Pavlovic kommt für Sankhoun Diawara.
70'
Vorbeigeschossen. Aleksa Terzic (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
68'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 5:1. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
67'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
67'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Sankhoun Diawara.
66'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Anthony Oyono (Frosinone Calcio).
63'
Abseits Frosinone Calcio. Anthony Oyono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
62'
Wechsel Frosinone Calcio. Aleksa Terzic kommt für Enzo Tchato.
62'
Wechsel Frosinone Calcio. Daniel Bîrligea kommt für Giorgi Kvernadze.
60'
VAR Entscheidung: Tor AC Mailand 4-1 Frosinone Calcio (Alphadjo Cisse).
60'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 4:1. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Diego Moreira nach einem Konter.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
60'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mario Gila.
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59'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid mit dem Kopf.
57'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
57'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Wisdom Amey (Frosinone Calcio).
55'
Ball pariert. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Christian Pulisic.
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54'
(AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Rückpass von Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio).
54'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
54'
Luka Modric (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
51'
Wechsel AC Mailand. Alphadjo Cisse kommt für Gonçalo Ramos.
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50'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Luka Modric.
50'
Ball abgeblockt. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid.
48'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 3:1. Ardon Jashari (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
47'
Ball pariert. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
Foul von Ardon Jashari (AC Mailand).
46'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel AC Mailand. Ardon Jashari kommt für Davide Bartesaghi.
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45'
Wechsel Frosinone Calcio. Wisdom Amey kommt für Giorgio Cittadini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 2:1.
46'
Vorbeigeschossen. Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Vorbeigeschossen. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
43'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
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42'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
42'
Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Sankhoun Diawara (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davide Bartesaghi mit einer Flanke.
41'
Handspiel von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
40'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
40'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
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39'
Abseits Frosinone Calcio. Farès Ghedjemis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anthony Oyono im Abseits.
39'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
38'
Ball abgeblockt. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Abseits AC Mailand. Davide Bartesaghi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrien Rabiot im Abseits.
35'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
34'
Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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34'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
34'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
31'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Calò.
30'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
30'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Abseits Frosinone Calcio. Ilario Monterisi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriele Calvani im Abseits.
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29'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
27'
Ball abgeblockt. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
25'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 2:1. Patrizio Masini (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte.
25'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Farès Ghedjemis nach einem Konter.
22'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
19'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 2:0. Gonçalo Ramos (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Adrien Rabiot nach einem Konter.
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17'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
16'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
15'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
15'
Ball pariert. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
13'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luka Modric mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Cittadini.
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12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Mailand).
11'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
11'
Handspiel von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
4'
1 : 0
Pech für Frosinone Calcio - Eigentor von Gabriele Calvani! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
2'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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2'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Sankhoun Diawara.
2'
Ball abgeblockt. Patrizio Masini (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Tchato.
1'
Abseits Frosinone Calcio. Giorgio Cittadini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ilario Monterisi im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und Frosinone Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.