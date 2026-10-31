Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 3:1.
95'
Vorbeigeschossen. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny mit einer Flanke.
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94'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
94'
Ardon Jashari (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits AC Mailand. Davide Bartesaghi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adrien Rabiot im Abseits.
93'
Foul von Manuel Akanji (Inter Mailand).
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93'
Alphadjo Cisse (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
91'
Ball pariert. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Carlos Augusto (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
90'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Wechsel AC Mailand. Omari Hutchinson kommt für Diego Moreira.
89'
Wechsel AC Mailand. Filippo Terracciano kommt für Gonçalo Ramos.
88'
Vorbeigeschossen. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
86'
Abseits Inter Mailand. Piotr Zielinski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
86'
Ball abgeblockt. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
84'
Vorbeigeschossen. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
84'
Handspiel von Adrien Rabiot (AC Mailand).
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83'
Wechsel AC Mailand. Davide Bartesaghi kommt für Sankhoun Diawara.
82'
Wechsel AC Mailand. Alphadjo Cisse kommt für Christian Pulisic.
82'
Wechsel AC Mailand. Ardon Jashari kommt für Yunus Musah.
82'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Yann Bisseck.
82'
Wechsel Inter Mailand. Francesco Pio Esposito kommt für Nicolò Barella.
81'
Wechsel Inter Mailand. Federico Dimarco kommt für Alessandro Bastoni.
81'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yann Bisseck (Inter Mailand).
77'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
77'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Diego Moreira.
75'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Inter Mailand.
74'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mario Gila.
72'
Wechsel Inter Mailand. Henrikh Mkhitaryan kommt für Andy Diouf.
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72'
Wechsel Inter Mailand. Piotr Zielinski kommt für Hakan Çalhanoglu.
72'
Handspiel von Andy Diouf (Inter Mailand).
70'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
69'
Foul von Andy Diouf (Inter Mailand).
69'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Abseits Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
66'
Ball abgeblockt. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andy Diouf.
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65'
Vorbeigeschossen. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luka Modric mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Djed Spence.
63'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andy Diouf.
60'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
60'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
58'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
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58'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
57'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
55'
Ball pariert. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marcus Thuram.
52'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Yunus Musah (AC Mailand).
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52'
Diego Moreira (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
52'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
49'
Koni De Winter (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
48'
Foul von Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand).
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48'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits Inter Mailand. Andy Diouf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Djed Spence im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 3:1.
46'
Foul von Yann Bisseck (Inter Mailand).
46'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 3:1. Diego Moreira (AC Mailand) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss oben rechts.
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42'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
42'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Petar Sucic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sankhoun Diawara mit einer Flanke.
37'
Foul von Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand).
37'
Sankhoun Diawara (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
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37'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
33'
Ball pariert. Djed Spence (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
32'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
30'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
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30'
Djed Spence (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Sankhoun Diawara.
25'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
24'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
24'
Ball pariert. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Petar Sucic.
22'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 2:1. Alessandro Bastoni (Inter Mailand) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
22'
Ball abgeblockt. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke.
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22'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
19'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
19'
Foul von Christian Pulisic (AC Mailand).
19'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball abgeblockt. Luka Modric (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Abseits Inter Mailand. Alessandro Bastoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
15'
Foul von Luka Modric (AC Mailand).
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15'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
13'
Ball pariert. Yann Bisseck (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manuel Akanji.
13'
Vorbeigeschossen. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Luka Modric.
10'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 2:0. Adrien Rabiot (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Diego Moreira nach einer Ecke.
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10'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Carlos Augusto.
9'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und Inter Mailand ist 1:0. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Diego Moreira mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und Inter Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.