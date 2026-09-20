Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 3:0.
93'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Mohamed Kaba (US Lecce).
93'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
93'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Davide Bartesaghi (AC Mailand).
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92'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
91'
Kialonda Gaspar (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Wechsel AC Mailand. Francesco Camarda kommt für Samuel Chukwueze.
87'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
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86'
Ball abgeblockt. Lassana Coulibaly (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke.
85'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Gonçalo Ramos.
84'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
84'
Ball pariert. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oumar Ngom.
84'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
84'
Paco Esteban (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel US Lecce. Konan N’Dri kommt für Santiago Pierotti.
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81'
Ball pariert. Oumar Ngom (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Antonino Gallo.
81'
Abseits AC Mailand. Davide Bartesaghi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gonçalo Ramos im Abseits.
78'
Das Spiel läuft wieder.
77'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Adrien Rabiot (AC Mailand).
76'
Wechsel AC Mailand. Yunus Musah kommt für Luka Modric.
76'
Wechsel AC Mailand. Davide Bartesaghi kommt für Pervis Estupiñán.
75'
Abseits US Lecce. Danilo Veiga spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Pierotti im Abseits.
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73'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 3:0. Diego Moreira (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
72'
Vorbeigeschossen. Pervis Estupiñán (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luka Modric mit einem langen Ball.
71'
Handspiel von Oumar Ngom (US Lecce).
70'
Wechsel US Lecce. Oumar Ngom kommt für Youssef Maleh.
70'
Wechsel US Lecce. Mohamed Kaba kommt für Ivan Ilic.
70'
Wechsel US Lecce. Amar Fatah kommt für Joël Monteiro.
69'
Wechsel AC Mailand. Diego Moreira kommt für Alexis Saelemaekers.
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69'
Wechsel AC Mailand. Ruben Loftus-Cheek kommt für Christian Pulisic.
69'
Mike Maignan (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
65'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Chukwueze.
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 2:0. Adrien Rabiot (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
59'
Abseits AC Mailand. Luka Modric spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuel Chukwueze im Abseits.
58'
Danilo Veiga (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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57'
Ball abgeblockt. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
56'
Abseits AC Mailand. Adrien Rabiot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Strahinja Pavlovic im Abseits.
55'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Antonino Gallo.
55'
Ball abgeblockt. Pervis Estupiñán (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Pervis Estupiñán (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Santiago Pierotti (US Lecce).
53'
Foul von Luka Modric (AC Mailand).
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53'
Youssef Maleh (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits AC Mailand. Adrien Rabiot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Pulisic im Abseits.
46'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
45'
Wechsel US Lecce. Paco Esteban kommt für Nikola Stulic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
44'
Foul von Alexis Saelemaekers (AC Mailand).
44'
Ivan Ilic (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexis Saelemaekers mit einem langen Ball.
42'
Ball pariert. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einem Steilpass.
39'
Vorbeigeschossen. Koni De Winter (AC Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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39'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Antonino Gallo.
35'
Foul von Pervis Estupiñán (AC Mailand).
35'
Santiago Pierotti (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Alexis Saelemaekers (AC Mailand).
32'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
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24'
Ball pariert. Kialonda Gaspar (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
24'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
24'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Joël Monteiro (US Lecce).
21'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Joël Monteiro (US Lecce).
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18'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Mailand und US Lecce ist 1:0. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Strahinja Pavlovic mit einem Steilpass.
12'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
11'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Mailand).
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10'
Vorbeigeschossen. Ivan Ilic (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
9'
Ball abgeblockt. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Stulic mit dem Kopf.
9'
Ball abgeblockt. Alexis Saelemaekers (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
6'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
4'
Alexis Saelemaekers (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Santiago Pierotti (US Lecce).
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3'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Mailand und US Lecce.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.