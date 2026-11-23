Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 3:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 3:0.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
89'
Vorbeigeschossen. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Leonardo Colombo.
88'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Lucchesi (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ricardo Mangas mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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87'
Foul von João Mário (AC Florenz).
87'
Dany Mota (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Lucchesi.
86'
Beto (AC Florenz) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Alieu Njie mit einer Flanke.
85'
Wechsel AC Monza. Lorenzo Lucchesi kommt für Samuele Birindelli.
85'
Wechsel AC Monza. Idrissa Touré kommt für Matteo Pessina.
84'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
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84'
Leonardo Colombo (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball abgeblockt. Beto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Vorbeigeschossen. Radu Dragusin (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
80'
Ball abgeblockt. Leonardo Colombo (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manga Foe Ondoa.
80'
Radu Dragusin (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
80'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jan Ziólkowski.
74'
Valde (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
74'
Wechsel AC Monza. Jan Ziólkowski kommt für Eddy Kouadio.
74'
Wechsel AC Monza. Manga Foe Ondoa kommt für Ebenezer Akinsanmiro.
73'
Vorbeigeschossen. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Pessina.
71'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
71'
Handspiel von Beto (AC Florenz).
68'
Vorbeigeschossen. Beto (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einer Flanke nach einem Konter.
67'
Wechsel AC Monza. Dany Mota kommt für Jay Robinson.
67'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Franco Mastantuono.
66'
Wechsel AC Florenz. Valde kommt für Wilfried Gnonto.
65'
Ball abgeblockt. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einer Flanke.
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63'
Ball pariert. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cher Ndour.
63'
Ball pariert. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einem Steilpass.
61'
Ball pariert. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
59'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 3:0. Jay Robinson (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links nach einer Ecke.
58'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Alieu Njie.
58'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von João Mário.
57'
Ball pariert. Matteo Pessina (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
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54'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï.
53'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
53'
Leonardo Colombo (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 2:0. Gustavo Varela (AC Monza) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Matteo Pessina mit einer Flanke nach einem Konter.
50'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Demba Thiam.
50'
Ball pariert. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von João Mário mit einem Steilpass.
49'
Ball pariert. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einem langen Ball.
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47'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
47'
Jay Robinson (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Gustavo Varela (AC Monza).
45'
Wechsel AC Florenz. Alieu Njie kommt für Pote.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 1:0.
47'
Abseits AC Monza. Jay Robinson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ricardo Mangas im Abseits.
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46'
Handspiel von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und AC Florenz ist 1:0. Gustavo Varela (AC Monza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
43'
Christ Inao Oulaï verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
43'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
42'
Ball pariert. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
38'
Vorbeigeschossen. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mateo Pellegrino.
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38'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
36'
Handspiel von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
36'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
36'
Ball pariert. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gustavo Varela.
36'
Ball abgeblockt. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
35'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
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35'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Pessina.
31'
Foul von Álex Jiménez (AC Florenz).
31'
Jay Robinson (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ricardo Mangas mit einer Flanke.
29'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Saba Goglichidze (AC Monza).
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27'
Wechsel AC Florenz. Luca Ranieri kommt für Viery aufgrund einer Verletzung.
27'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Viery (AC Florenz).
23'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Saba Goglichidze.
21'
Ball pariert. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Cher Ndour.
20'
Abseits AC Florenz. Pote spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franco Mastantuono im Abseits.
19'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
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19'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álex Jiménez mit einem Steilpass.
17'
Wilfried Gnonto (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Samuele Birindelli (AC Monza).
15'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Colombo.
9'
Pote (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
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6'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Demba Thiam.
6'
Ball pariert. Christ Inao Oulaï (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
4'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
4'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Colombo.
2'
Ball abgeblockt. Christ Inao Oulaï (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wilfried Gnonto.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Monza und AC Florenz.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.