Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Atalanta Bergamo ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Atalanta Bergamo ist 0:1.
95'
Foul von Mario Pasalic (Atalanta Bergamo).
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95'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Andrea Colpani (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Andrea Colpani (AC Monza).
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92'
Andrea Carboni (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
92'
Andrea Carboni (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ball pariert. Franck Kessie (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davide Zappacosta mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
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88'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Andrea Colpani (AC Monza).
85'
Éderson (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
85'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Leonardo Colombo (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
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83'
Wechsel Atalanta Bergamo. Franck Kessie kommt für Nikola Krstovic.
83'
Ball pariert. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
83'
Vorbeigeschossen. Exequiel Zeballos (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
82'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Marco Carnesecchi.
82'
Ball pariert. Andrea Colpani (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Exequiel Zeballos.
81'
Ball abgeblockt. Exequiel Zeballos (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Wechsel AC Monza. Andrea Colpani kommt für Mathis Mout aufgrund einer Verletzung.
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80'
Wechsel Atalanta Bergamo. Relja Obric kommt für Sead Kolasinac.
76'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Saba Goglichidze (AC Monza).
75'
Wechsel Atalanta Bergamo. Jonathan Rowe kommt für Eljif Elmas.
74'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eljif Elmas.
74'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Saba Goglichidze (AC Monza).
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72'
Wechsel AC Monza. Adam Bakoune kommt für Idrissa Touré.
72'
Wechsel AC Monza. Dany Mota kommt für Ebenezer Akinsanmiro.
71'
Ball abgeblockt. Ricardo Mangas (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ebenezer Akinsanmiro.
68'
Ball pariert. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eljif Elmas.
65'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
65'
Mathis Mout (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball pariert. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mario Pasalic.
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61'
Wechsel AC Monza. Exequiel Zeballos kommt für Jay Robinson.
60'
Wechsel AC Monza. Andrea Carboni kommt für Eddy Kouadio.
59'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Noel Törnqvist.
59'
Ball pariert. Mario Pasalic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
57'
Ball abgeblockt. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einer Flanke.
55'
Handspiel von Idrissa Touré (AC Monza).
53'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Mathis Mout.
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52'
Ball pariert. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
49'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und Atalanta Bergamo ist 0:1. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
48'
Leonardo Colombo (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Leonardo Colombo (AC Monza).
48'
Abseits AC Monza. Eddy Kouadio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustavo Varela im Abseits.
47'
Vorbeigeschossen. Leonardo Colombo (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Atalanta Bergamo ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
46'
Ball abgeblockt. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mario Pasalic.
40'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathis Mout.
39'
Vorbeigeschossen. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Bernasconi.
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37'
Handspiel von Idrissa Touré (AC Monza).
37'
Ball abgeblockt. Ricardo Mangas (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Varela.
36'
Ball pariert. Lorenzo Lucchesi (AC Monza) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathis Mout mit einem langen Ball.
34'
Ball abgeblockt. Mathis Mout (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jay Robinson.
31'
Vorbeigeschossen. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jay Robinson mit einer Flanke.
29'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
28'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
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28'
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Marco Carnesecchi.
24'
Ball pariert. Eddy Kouadio (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
24'
Ball pariert. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ebenezer Akinsanmiro.
24'
Ball pariert. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
24'
Ball pariert. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
22'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Davide Zappacosta.
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22'
Ball abgeblockt. Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Idrissa Touré.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Monza).
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Idrissa Touré (AC Monza).
16'
Vorbeigeschossen. Saba Goglichidze (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathis Mout mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
15'
Jay Robinson (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo).
14'
Eddy Kouadio (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
14'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
12'
Vorbeigeschossen. Saba Goglichidze (AC Monza) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mathis Mout mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Bernasconi.
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10'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Marco Carnesecchi.
9'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Éderson.
9'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Idrissa Touré.
7'
Vorbeigeschossen. Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Lucchesi mit einer Flanke.
6'
Ball abgeblockt. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonardo Colombo.
4'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Leonardo Colombo (AC Monza).
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3'
Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Ricardo Mangas (AC Monza).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Monza und Atalanta Bergamo.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.