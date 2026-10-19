Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 4:0.
93'
Vorbeigeschossen. Alessandro Deiola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joseph Liteta.
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92'
Ball abgeblockt. Patrick Cutrone (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuele Birindelli mit einem langen Ball.
91'
Joseph Liteta (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Samuele Birindelli (AC Monza).
91'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Deiola.
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91'
Vorbeigeschossen. Ricardo Mangas (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrea Carboni nach einer Ecke.
91'
Vorbeigeschossen. Andrea Carboni (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Omari Forson mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
88'
Ball pariert. Kevin Carlos (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alessandro Deiola.
87'
Wechsel AC Monza. Omari Forson kommt für Jay Robinson.
87'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
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87'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ball pariert. Kevin Carlos (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yukinari Sugawara.
83'
Vorbeigeschossen. Alieu Fadera (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yerry Mina nach einer Standardsituation.
83'
Vorbeigeschossen. Yerry Mina (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alessandro Deiola mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
82'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Samuele Birindelli (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Samuele Birindelli (AC Monza).
81'
Wechsel Cagliari Calcio. Joseph Liteta kommt für Harry Winks.
81'
Wechsel Cagliari Calcio. Alessandro Deiola kommt für Alessandro Romano.
81'
Wechsel AC Monza. Adam Bakoune kommt für Eddy Kouadio.
81'
Wechsel AC Monza. Patrick Cutrone kommt für Gustavo Varela.
81'
Wechsel AC Monza. Michael Folorunsho kommt für Ebenezer Akinsanmiro.
79'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 4:0. Gustavo Varela (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einem Konter.
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79'
Jay Robinson (AC Monza) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Andrea Colpani nach einem Konter.
78'
Harry Winks (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Jay Robinson (AC Monza).
77'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
77'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Harry Winks (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Harry Winks (Cagliari Calcio).
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76'
Manga Foe Ondoa (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Abseits Cagliari Calcio. Yerry Mina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Carlos im Abseits.
73'
Vorbeigeschossen. Yerry Mina (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Samuele Birindelli.
72'
Andrea Colpani (AC Monza) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, nach einer Standardsituation.
71'
Foul von Yerry Mina (Cagliari Calcio).
71'
Andrea Colpani (AC Monza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Harry Winks (Cagliari Calcio).
70'
Manga Foe Ondoa (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Vorbeigeschossen. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alieu Fadera mit einer Flanke nach einem Konter.
69'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
69'
Andrea Colpani (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kevin Carlos (Cagliari Calcio).
68'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Wechsel Cagliari Calcio. Kevin Carlos kommt für Daniel Maldini.
67'
Wechsel Cagliari Calcio. Yukinari Sugawara kommt für Zé Pedro.
66'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 3:0. Jay Robinson (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Gustavo Varela.
65'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
65'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel AC Monza. Andrea Colpani kommt für Dany Mota.
63'
Abseits AC Monza. Manga Foe Ondoa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samuele Birindelli im Abseits.
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62'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen (Cagliari Calcio).
62'
Ball abgeblockt. Zé Pedro (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Noel Törnqvist.
62'
Ball pariert. Yerry Mina (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einer Flanke.
61'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ricardo Mangas.
60'
Foul von Harry Winks (Cagliari Calcio).
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60'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
57'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
57'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Maldini mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Eddy Kouadio.
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54'
Ball abgeblockt. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuele Birindelli.
53'
Wechsel Cagliari Calcio. Alieu Fadera kommt für M'Bala Nzola.
53'
M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
51'
Abseits AC Monza. Dany Mota spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustavo Varela im Abseits.
51'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eddy Kouadio mit einem langen Ball.
49'
Foul von Harry Winks (Cagliari Calcio).
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49'
Dany Mota (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Adam Obert (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einem langen Ball.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 2:0. Gustavo Varela (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Manga Foe Ondoa.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
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42'
Vorbeigeschossen. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von M'Bala Nzola.
39'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AC Monza und Cagliari Calcio ist 1:0. Eddy Kouadio (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dany Mota mit einem Steilpass nach einem Konter.
37'
Alessandro Romano (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
36'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
36'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Samuele Birindelli.
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34'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Jay Robinson.
27'
Ball pariert. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Maldini.
25'
M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
20'
Ball pariert. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Paul Mendy mit einem Steilpass.
17'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
17'
Ball abgeblockt. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Varela.
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16'
Vorbeigeschossen. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Zé Pedro.
15'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
15'
M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
8'
Vorbeigeschossen. Zé Pedro (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Maldini mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Eddy Kouadio.
Werbung
6'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
5'
Vorbeigeschossen. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jay Robinson mit einem langen Ball.
3'
Foul von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
3'
Dany Mota (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AC Monza und Cagliari Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.