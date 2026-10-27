Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 4:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 4:2.
95'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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94'
Juan Rodríguez (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
93'
Handspiel von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
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92'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Cristante.
92'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Matías Soulé.
91'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
91'
Ball pariert. Yael Trepy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yanis Massolin.
91'
Wechsel Cagliari Calcio. Yael Trepy kommt für Yukinari Sugawara.
91'
Wechsel Cagliari Calcio. Yanis Massolin kommt für Michel Adopo.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Liteta.
87'
4 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 4:2. Donyell Malen (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.
87'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
85'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 3:2. Rodrigo Mora (AS Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Daniele Ghilardi mit einer Flanke.
84'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley.
83'
Ball pariert. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
82'
Wechsel AS Rom. Daniele Ghilardi kommt für Gianluca Mancini.
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81'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 2:2. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Adam Obert mit einem Steilpass.
81'
Ball pariert. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Maldini.
78'
Vorbeigeschossen. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Michel Adopo.
77'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Mora nach einem Konter.
77'
Abseits Cagliari Calcio. Adam Obert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
76'
Wechsel AS Rom. Devyne Rensch kommt für Emanuele Lulli.
76'
Wechsel Cagliari Calcio. Joseph Liteta kommt für Alessandro Deiola.
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76'
Wechsel Cagliari Calcio. Daniel Maldini kommt für Alieu Fadera.
75'
Ball pariert. Michel Adopo (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Adam Obert mit einer Flanke.
74'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
74'
Ball pariert. Juan Rodríguez (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Obert.
73'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
68'
Das Spiel läuft wieder.
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67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alieu Fadera (Cagliari Calcio).
63'
Wechsel Cagliari Calcio. Paul Mendy kommt für M'Bala Nzola.
62'
Vorbeigeschossen. Yukinari Sugawara (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alessandro Romano nach einer Ecke.
62'
Vorbeigeschossen. Zé Pedro (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Obert mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
61'
Ball pariert. Alieu Fadera (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von M'Bala Nzola mit einem langen Ball.
61'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
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61'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Emanuele Lulli (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Donyell Malen.
56'
Wechsel AS Rom. Donyell Malen kommt für Santiago Castro.
56'
Wechsel AS Rom. Rodrigo Mora kommt für Marten de Roon.
55'
Vorbeigeschossen. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alessandro Deiola.
54'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
54'
Vorbeigeschossen. Alessandro Deiola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
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53'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
53'
Adam Obert (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Wesley (AS Rom).
51'
Yukinari Sugawara (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Abseits AS Rom. Santiago Castro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matías Soulé im Abseits.
48'
Ball pariert. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Niccolò Pisilli.
47'
Abseits AS Rom. Matías Soulé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emanuele Lulli im Abseits.
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45'
Wechsel AS Rom. Wesley kommt für Nahuel Molina.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 2:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
45'
Yerry Mina (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Michel Adopo.
37'
Vorbeigeschossen. Michel Adopo (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alessandro Deiola mit einer Flanke.
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35'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
35'
Alessandro Romano (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Alieu Fadera (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Lulli.
34'
Ball abgeblockt. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alieu Fadera.
34'
Ball pariert. Michel Adopo (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adam Obert mit einer Flanke.
32'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Koulierakis (AS Rom) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke nach einer Ecke.
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31'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Michel Adopo.
31'
Ball abgeblockt. Nahuel Molina (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
31'
Ball abgeblockt. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nahuel Molina.
30'
Emanuele Lulli (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
28'
Abseits Cagliari Calcio. Michel Adopo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen M'Bala Nzola im Abseits.
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27'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Yukinari Sugawara.
27'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
26'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
26'
Ball pariert. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
26'
Marten de Roon (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
23'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
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23'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von M'Bala Nzola (Cagliari Calcio).
21'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 2:1. Niccolò Pisilli (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Emanuele Lulli mit einer Flanke.
19'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
19'
Ball abgeblockt. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nahuel Molina.
18'
Vorbeigeschossen. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé.
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17'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (AS Rom) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Lulli mit einer Flanke.
15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 1:1. Emanuele Lulli (AS Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Nahuel Molina mit einer Flanke.
11'
Handspiel von M'Bala Nzola (Cagliari Calcio).
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Cagliari Calcio ist 0:1. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
7'
VAR Entscheidung: Elfmeter Cagliari Calcio.
7'
Niccolò Pisilli verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
7'
Ball abgeblockt. Michel Adopo (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adam Obert mit einer Flanke.
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6'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Koulierakis.
6'
Ball abgeblockt. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alieu Fadera.
5'
Ball pariert. Gianluca Mancini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé.
5'
Abseits Cagliari Calcio. Alessandro Romano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen M'Bala Nzola im Abseits.
4'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
2'
Ball abgeblockt. Konstantinos Koulierakis (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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2'
Foul von Alieu Fadera (Cagliari Calcio).
2'
Gianluca Mancini (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Rom und Cagliari Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.