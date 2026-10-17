Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und FC Genua ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und FC Genua ist 2:0.
94'
Vorbeigeschossen. Evan Ndicka (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke nach einer Ecke.
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93'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von David Puczka.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniele Ghilardi.
88'
Wechsel AS Rom. Alessandro Di Nunzio kommt für Niccolò Pisilli.
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88'
Wechsel AS Rom. Daniele Ghilardi kommt für Devyne Rensch.
87'
Abseits AS Rom. Wesley spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matías Soulé im Abseits.
87'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Leo Østigård.
87'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Soulé mit einem Steilpass.
85'
Abseits FC Genua. Samuel Wiafe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vítinha im Abseits.
83'
Wechsel FC Genua. Alex Amorim kommt für Morten Frendrup.
83'
Wechsel FC Genua. Robinho Júnior kommt für Junior Messias.
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82'
Ball abgeblockt. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Pellegrini mit einer Flanke.
81'
Mikael Ellertsson (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Devyne Rensch (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Mikael Ellertsson (FC Genua).
80'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
80'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Wiafe.
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78'
Wechsel AS Rom. Wesley kommt für Emanuele Lulli.
76'
Niccolò Pisilli (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Niccolò Pisilli (AS Rom).
76'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Niccolò Pisilli (AS Rom).
74'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. David Puczka (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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73'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
73'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und FC Genua ist 2:0. Emanuele Lulli (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
68'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lorenzo Pellegrini.
65'
Leo Østigård (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Wechsel FC Genua. Vítinha kommt für Stephan El Shaarawy.
64'
Handspiel von Junior Messias (FC Genua).
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63'
Wechsel AS Rom. Mario Hermoso kommt für Konstantinos Koulierakis.
63'
Wechsel AS Rom. Lorenzo Pellegrini kommt für Rodrigo Mora.
62'
Rodrigo Mora (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Junior Messias (FC Genua).
61'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Lulli.
58'
Vorbeigeschossen. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alessandro Marcandalli.
55'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Lulli.
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54'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
54'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Johan Vásquez (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte.
50'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und FC Genua ist 1:0. Santiago Castro (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links nach einer Ecke.
49'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von David Puczka.
47'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und FC Genua ist 0:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
45'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Abseits AS Rom. Pierluigi Gollini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matías Soulé im Abseits.
43'
Matías Soulé (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Lulli.
36'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
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36'
Stephan El Shaarawy (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
34'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Stephan El Shaarawy (FC Genua) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,.
33'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
32'
Emanuele Lulli (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Stephan El Shaarawy (FC Genua).
31'
Abseits AS Rom. Rodrigo Mora spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Santiago Castro im Abseits.
31'
Ball pariert. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke.
30'
Leonardo Balerdi (AS Rom) trifft die Latte per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Niccolò Pisilli mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Ellertsson.
28'
Ball pariert. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Emanuele Lulli mit einer Flanke.
25'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
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25'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
24'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Santiago Castro (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Leo Østigård (FC Genua).
20'
Vorbeigeschossen. Konstantinos Koulierakis (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
19'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Marcandalli.
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19'
Ball abgeblockt. Rodrigo Mora (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Santiago Castro.
18'
Ball pariert. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Devyne Rensch.
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marten de Roon (AS Rom).
10'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Vorbeigeschossen. Johan Vásquez (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alessandro Marcandalli mit dem Kopf nach einer Ecke.
9'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Niccolò Pisilli.
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9'
Ball abgeblockt. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
8'
Konstantinos Koulierakis (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Samuel Wiafe (FC Genua).
7'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von David Puczka (FC Genua).
3'
Abseits FC Genua. Junior Messias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milutin Osmajic im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Rom und FC Genua.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.