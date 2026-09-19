Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:2.
93'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
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93'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Inter Mailand. Francesco Pio Esposito kommt für Lautaro Martínez.
90'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Marcus Thuram.
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89'
Daniele Ghilardi (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
89'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Petar Sucic mit dem Kopf nach einem Konter.
87'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Yann Bisseck (Inter Mailand).
85'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
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85'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Abseits Inter Mailand. Manuel Akanji spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
82'
Konstantinos Koulierakis (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Konstantinos Koulierakis (AS Rom).
82'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel AS Rom. Konstantinos Koulierakis kommt für Mario Hermoso.
79'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:2. Lautaro Martínez (Inter Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Ecke.
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79'
Ball abgeblockt. Yann Bisseck (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
79'
Vorbeigeschossen. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
79'
Lautaro Martínez (Inter Mailand) trifft die Latte per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Marcus Thuram nach einer Ecke.
79'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einer Flanke.
79'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Cristante.
77'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einer Flanke nach einem Konter.
73'
Evan Ndicka (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte.
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73'
Foul von Evan Ndicka (AS Rom).
73'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Abseits Inter Mailand. Luis Henrique spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lautaro Martínez im Abseits.
70'
Ball pariert. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yann Bisseck.
70'
Ball abgeblockt. Luis Henrique (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petar Sucic.
68'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bryan Cristante.
68'
Vorbeigeschossen. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Paulo Dybala mit einer Flanke nach einer Ecke.
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67'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Petar Sucic.
67'
Ball abgeblockt. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paulo Dybala.
66'
Wechsel AS Rom. Daniele Ghilardi kommt für Leonardo Balerdi aufgrund einer Verletzung.
64'
Foul von Niccolò Pisilli (AS Rom).
64'
Piotr Zielinski (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel Inter Mailand. Luis Henrique kommt für Alessandro Bastoni.
62'
Vorbeigeschossen. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolò Barella.
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62'
Vorbeigeschossen. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
61'
Foul von Wesley (AS Rom).
61'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball abgeblockt. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
60'
Wechsel AS Rom. Devyne Rensch kommt für Nahuel Molina.
60'
Wechsel AS Rom. Niccolò Pisilli kommt für Manu Koné.
60'
Wechsel AS Rom. Evan Ndicka kommt für Gianluca Mancini.
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60'
Foul von Manu Koné (AS Rom).
60'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
57'
Alessandro Bastoni (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
55'
Foul von Gianluca Mancini (AS Rom).
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55'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Nahuel Molina (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
54'
Wechsel Inter Mailand. Carlos Augusto kommt für Federico Dimarco.
54'
Wechsel Inter Mailand. Petar Sucic kommt für Curtis Jones.
53'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Bastoni.
53'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paulo Dybala mit einem langen Ball.
52'
Ball abgeblockt. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Curtis Jones.
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51'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
51'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Abseits AS Rom. Paulo Dybala spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wesley im Abseits.
46'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:1. Lautaro Martínez (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Marcus Thuram nach einem Konter.
49'
Manuel Akanji (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:0.
47'
Abseits AS Rom. Matías Soulé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nahuel Molina im Abseits.
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46'
Abseits Inter Mailand. Curtis Jones spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
42'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Mile Svilar (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Manuel Akanji (Inter Mailand).
41'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mario Hermoso.
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41'
Ball pariert. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mario Hermoso.
37'
VAR Entscheidung: Tor AS Rom 2-0 Inter Mailand (Manu Koné).
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 2:0. Manu Koné (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Gianluca Mancini.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
37'
Vorbeigeschossen. Gianluca Mancini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Paulo Dybala mit einer Flanke.
37'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nahuel Molina.
34'
Ball abgeblockt. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Alessandro Bastoni (Inter Mailand) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel. Vorbereitet von Curtis Jones.
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32'
Foul von Wesley (AS Rom).
32'
Curtis Jones (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber.
26'
Ball pariert. Yann Bisseck (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
25'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Paulo Dybala.
24'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Yann Bisseck.
21'
Abseits AS Rom. Leonardo Balerdi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wesley im Abseits.
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20'
Vorbeigeschossen. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Matías Soulé nach einer Standardsituation.
19'
Manu Koné (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
18'
Ball abgeblockt. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
17'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marcus Thuram (Inter Mailand).
15'
Curtis Jones (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
14'
Wesley (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Curtis Jones (Inter Mailand).
13'
Vorbeigeschossen. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Bastoni.
12'
Ball abgeblockt. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
11'
Nicolò Barella (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
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11'
Mario Hermoso (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AS Rom und Inter Mailand ist 1:0. Manu Koné (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nahuel Molina mit dem Kopf.
3'
Leonardo Balerdi (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AS Rom und Inter Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.