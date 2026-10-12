Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 3:1.
94'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
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94'
Ball abgeblockt. Albion Rrahmani (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Redouane Halhal (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
92'
Vorbeigeschossen. Joël Schingtienne (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antoine Hainaut mit einer Flanke.
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91'
Vorbeigeschossen. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Richie Sagrado.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) sieht die Rote Karte.
88'
VAR Entscheidung: Karte geändert Eljif Elmas (Atalanta Bergamo).
88'
Thórir Helgason (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Eljif Elmas (Atalanta Bergamo).
87'
Handspiel von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
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87'
Wechsel SSC Venezia. Albion Rrahmani kommt für Simon Sohm.
86'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
86'
Éderson (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Redouane Halhal (SSC Venezia).
84'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel SSC Venezia. Lion Lauberbach kommt für Akor Adams.
83'
Wechsel SSC Venezia. Joël Schingtienne kommt für Matías Moreno.
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83'
Wechsel SSC Venezia. Thórir Helgason kommt für Toma Basic.
82'
Vorbeigeschossen. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von John Yeboah mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Bernasconi.
81'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Bernasconi mit einer Flanke.
81'
Ball abgeblockt. Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einem langen Ball.
76'
Wechsel Atalanta Bergamo. Gianluca Gaetano kommt für Franck Kessie.
76'
Wechsel Atalanta Bergamo. Nicola Zalewski kommt für Jonathan Rowe.
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74'
Vorbeigeschossen. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Richie Sagrado.
73'
Ball abgeblockt. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez.
72'
Vorbeigeschossen. Toma Basic (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
71'
Toma Basic (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo).
70'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jonathan Rowe mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Filip Stankovic.
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70'
Vorbeigeschossen. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Filip Stankovic.
69'
Ball pariert. Eljif Elmas (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
68'
Handspiel von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
67'
Wechsel Atalanta Bergamo. Lorenzo Bernasconi kommt für Raoul Bellanova aufgrund einer Verletzung.
67'
Wechsel Atalanta Bergamo. Sead Kolasinac kommt für Giorgio Scalvini aufgrund einer Verletzung.
65'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Franck Kessie (Atalanta Bergamo).
64'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo).
63'
Ball pariert. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Jesus mit einem langen Ball.
63'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Raoul Bellanova mit einer Flanke.
61'
Abseits SSC Venezia. John Yeboah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
60'
Wechsel Atalanta Bergamo. Lazar Samardzic kommt für Charles De Ketelaere.
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59'
Abseits SSC Venezia. Akor Adams spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antoine Hainaut im Abseits.
58'
Ball pariert. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von John Yeboah.
58'
Ball pariert. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Eljif Elmas mit einer Flanke.
57'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Richie Sagrado.
57'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franck Kessie.
56'
John Yeboah (SSC Venezia) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Akor Adams nach einem Konter.
55'
Vorbeigeschossen. Antoine Hainaut (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Toma Basic mit einer Flanke.
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55'
Ball abgeblockt. Richie Sagrado (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Moreno.
54'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
54'
Ball abgeblockt. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Antoine Hainaut mit einer Flanke.
53'
Ball pariert. Éderson (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
51'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einem langen Ball.
50'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Franck Kessie.
48'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 3:1.
46'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
46'
Handspiel von Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Davide Zappacosta.
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44'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo).
44'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Raoul Bellanova.
42'
Juan Jesus (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Juan Jesus (SSC Venezia).
42'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Toma Basic.
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40'
Vorbeigeschossen. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
37'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 3:1. Antoine Hainaut (SSC Venezia) trifft per Kopf rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Richie Sagrado mit einer Flanke.
34'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Akor Adams.
32'
Abseits SSC Venezia. Filip Stankovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
30'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 3:0. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
30'
Ball pariert. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Raoul Bellanova.
27'
Abseits SSC Venezia. Kike Pérez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Richie Sagrado im Abseits.
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26'
Handspiel von Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo).
25'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
22'
Foul von Juan Jesus (SSC Venezia).
22'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
19'
Ball abgeblockt. Franck Kessie (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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18'
Matías Moreno (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Raoul Bellanova (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
18'
Vorbeigeschossen. Redouane Halhal (SSC Venezia) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Toma Basic mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
16'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
16'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Kristensen.
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15'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Vorbeigeschossen. Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Eljif Elmas mit einer Flanke nach einer Ecke.
13'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
13'
Ball abgeblockt. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
12'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
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12'
Vorbeigeschossen. Davide Zappacosta (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
11'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
11'
Ball abgeblockt. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Carnesecchi mit einem langen Ball.
10'
Foul von Franck Kessie (Atalanta Bergamo).
10'
Toma Basic (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ball pariert. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jonathan Rowe.
8'
Abseits SSC Venezia. Antoine Hainaut spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kike Pérez im Abseits.
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8'
Wechsel SSC Venezia. Richie Sagrado kommt für Thierry Correia aufgrund einer Verletzung.
6'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 2:0. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Eljif Elmas mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia ist 1:0. Franck Kessie (Atalanta Bergamo) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nikola Krstovic mit einem Steilpass.
3'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
2'
Ball pariert. Toma Basic (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Akor Adams.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und SSC Venezia.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.