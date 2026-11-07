Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cagliari Calcio und Frosinone Calcio ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cagliari Calcio und Frosinone Calcio ist 1:0.
93'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
Werbung
93'
Michel Adopo (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Abseits Cagliari Calcio. Michel Adopo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Ciervo im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Kevin Carlos (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jacopo Fazzini.
Werbung
89'
Handspiel von Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
88'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Carlos.
88'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Carlos.
87'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Carlos.
87'
Zé Pedro (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Alessio Zerbin (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
Werbung
85'
Handspiel von Alessandro Sugamele (Cagliari Calcio).
85'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
85'
Alessandro Sugamele (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball abgeblockt. Seydou Fini (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giacomo Calò.
83'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Tchato.
83'
Abseits Cagliari Calcio. Elia Caprile spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Carlos im Abseits.
Werbung
82'
Ball abgeblockt. Kevin Carlos (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riccardo Ciervo mit einer Flanke.
81'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
81'
Kevin Carlos (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Frosinone Calcio. Seydou Fini kommt für Matteo Cichella.
79'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Kofler.
79'
Ball abgeblockt. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Michel Adopo.
Werbung
79'
Ball abgeblockt. Luis Hasa (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomás Bobcek.
78'
Wechsel Cagliari Calcio. Joseph Liteta kommt für Nicola Grandu.
78'
Wechsel Cagliari Calcio. Riccardo Ciervo kommt für Alessandro Romano.
77'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Enzo Tchato mit einer Flanke.
76'
Vorbeigeschossen. Gabriele Calvani (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
75'
Ball abgeblockt. Luis Hasa (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
Werbung
74'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
74'
Ball pariert. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Ball pariert. Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luis Hasa mit einer Flanke.
74'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Kofler.
72'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Sugamele.
72'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giacomo Calò.
72'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
Werbung
71'
Wechsel Frosinone Calcio. Tomás Bobcek kommt für Anthony Oyono.
70'
Nicola Grandu (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Nicola Grandu (Cagliari Calcio).
69'
Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio).
Werbung
68'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò.
67'
Luis Hasa (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Michel Adopo (Cagliari Calcio).
65'
Wechsel Frosinone Calcio. Luis Hasa kommt für Romano Schmid.
65'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Giorgi Kvernadze.
65'
Wechsel Cagliari Calcio. Jacopo Fazzini kommt für Daniel Maldini.
65'
Wechsel Cagliari Calcio. Kevin Carlos kommt für Paul Mendy.
Werbung
64'
Vorbeigeschossen. Alessandro Sugamele (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Paul Mendy.
63'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke.
63'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Paul Mendy.
63'
Ball abgeblockt. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Romano Schmid (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Michel Adopo (Cagliari Calcio).
61'
Ball pariert. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michel Adopo.
Werbung
60'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Anthony Oyono (Frosinone Calcio).
60'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball pariert. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid.
58'
Ball abgeblockt. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
56'
Das Spiel läuft wieder.
56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paul Mendy (Cagliari Calcio).
Werbung
55'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
53'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò nach einer Standardsituation.
52'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Daniel Maldini (Cagliari Calcio).
51'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
51'
Ball pariert. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Maldini mit einer Flanke.
50'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Gabriele Calvani.
Werbung
49'
Handspiel von Enzo Tchato (Frosinone Calcio).
47'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
47'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Frosinone Calcio. Enzo Tchato kommt für Gabriele Bracaglia.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Cagliari Calcio und Frosinone Calcio ist 1:0.
47'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
Werbung
46'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
46'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Handspiel von Alessandro Sugamele (Cagliari Calcio).
43'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anthony Oyono.
38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Cagliari Calcio und Frosinone Calcio ist 1:0. Michel Adopo (Cagliari Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Paul Mendy nach einem Konter.
37'
Vorbeigeschossen. Juan Rodríguez (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
Werbung
36'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
36'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Cichella.
34'
Abseits Cagliari Calcio. Elia Caprile spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
32'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
31'
Vorbeigeschossen. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Farès Ghedjemis nach einer Ecke.
Werbung
31'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
31'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid.
30'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Zé Pedro.
29'
Vorbeigeschossen. Alessandro Deiola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Maldini.
29'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
28'
Wechsel Cagliari Calcio. Alessandro Sugamele kommt für Yael Trepy aufgrund einer Verletzung.
27'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò.
Werbung
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yael Trepy (Cagliari Calcio).
24'
Ball abgeblockt. Alessandro Deiola (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zé Pedro mit einer Flanke.
24'
Ball abgeblockt. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yael Trepy.
23'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid.
23'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
Werbung
21'
Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Yael Trepy (Cagliari Calcio).
20'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
18'
Ball abgeblockt. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einem Steilpass.
17'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Oyono.
17'
Ball abgeblockt. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paul Mendy.
Werbung
15'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Raphael Kofler.
15'
Ball abgeblockt. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giacomo Calò.
14'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid mit einer Flanke.
14'
Ball pariert. Yael Trepy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
14'
Ball abgeblockt. Alessandro Deiola (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yael Trepy.
13'
Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Foul von Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio).
Werbung
13'
Yael Trepy (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
9'
Alessandro Romano (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
4'
Foul von Gabriele Calvani (Frosinone Calcio).
4'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
3'
Vorbeigeschossen. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
1'
Abseits Frosinone Calcio. Gabriele Bracaglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriele Calvani im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Cagliari Calcio und Frosinone Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.