Calcio Como

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AS Rom ist 0:0.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AS Rom ist 0:0.
95'
Vorbeigeschossen. Jesús Rodríguez (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nico Paz.
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95'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Ecke.
94'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Niccolò Pisilli.
94'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Jayden Addai (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Wesley (AS Rom).
92'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Martin Baturina (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Martin Baturina (Como 1907).
90'
Devyne Rensch (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel AS Rom. Niccolò Pisilli kommt für Manu Koné.
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89'
Wechsel AS Rom. Emanuele Lulli kommt für Paulo Dybala.
88'
Wechsel Como 1907. Jayden Addai kommt für Assane Diao.
88'
Wechsel Como 1907. Marc Oliver Kempf kommt für Yan Couto.
88'
Wechsel Como 1907. Luis Milla kommt für Máximo Perrone.
88'
Vorbeigeschossen. Jacobo Ramón (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Máximo Perrone.
87'
Ball abgeblockt. Trevoh Chalobah (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesús Rodríguez.
84'
Foul von Assane Diao (Como 1907).
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84'
Manu Koné (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel AS Rom. Devyne Rensch kommt für Nahuel Molina.
81'
Vorbeigeschossen. Jacobo Ramón (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nico Paz.
80'
Trevoh Chalobah (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Nahuel Molina (AS Rom).
78'
Wechsel Como 1907. Martin Baturina kommt für Lucas da Cunha.
77'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacobo Ramón mit einem Steilpass.
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73'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Paulo Dybala.
72'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
72'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Assane Diao.
70'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
66'
Wechsel Como 1907. Jesús Rodríguez kommt für Maxence Caqueret.
62'
Matías Soulé (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte.
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62'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
61'
Trevoh Chalobah (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Paulo Dybala (AS Rom).
61'
Ball pariert. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber links oben gehalten.
60'
Wechsel AS Rom. Leonardo Balerdi kommt für Mario Hermoso.
60'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Assane Diao.
57'
Manu Koné (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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57'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Manu Koné (AS Rom).
57'
Foul von Kaiki (Como 1907).
57'
Paulo Dybala (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Máximo Perrone (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Assane Diao.
53'
Donyell Malen (AS Rom) sieht die Rote Karte.
53'
Kaiki (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Donyell Malen (AS Rom).
50'
Foul von Tasos Douvikas (Como 1907).
50'
Mario Hermoso (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paulo Dybala.
47'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
47'
Ball abgeblockt. Maxence Caqueret (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ball abgeblockt. Kaiki (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Mario Hermoso.
46'
Marten de Roon (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Kaiki (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
45'
Wechsel AS Rom. Matías Soulé kommt für Lorenzo Pellegrini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und AS Rom ist 0:0.
47'
Das Spiel läuft wieder.
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47'
Assane Diao (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Paulo Dybala (AS Rom).
41'
Foul von Trevoh Chalobah (Como 1907).
41'
Paulo Dybala (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Assane Diao (Como 1907).
38'
Wesley (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
35'
Wesley (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nahuel Molina.
32'
Abseits AS Rom. Mario Hermoso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wesley im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Kaiki (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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28'
Foul von Lucas da Cunha (Como 1907).
28'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
26'
Abseits AS Rom. Nahuel Molina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marten de Roon im Abseits.
24'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gianluca Mancini mit einem langen Ball.
23'
Vorbeigeschossen. Maxence Caqueret (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
22'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Evan Ndicka (AS Rom).
21'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Manu Koné (AS Rom).
17'
Vorbeigeschossen. Manu Koné (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
11'
Lorenzo Pellegrini (AS Rom) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Manu Koné.
9'
Vorbeigeschossen. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Pellegrini mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
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9'
Ball abgeblockt. Lorenzo Pellegrini (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley.
8'
Vorbeigeschossen. Trevoh Chalobah (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
7'
Ball abgeblockt. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kaiki mit einem Steilpass.
6'
Ball pariert. Paulo Dybala (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Donyell Malen.
5'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Yan Couto.
3'
Kaiki (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
1'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
1'
Manu Koné (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits AS Rom. Gianluca Mancini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Donyell Malen im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und AS Rom.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.