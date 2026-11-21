Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio ist 2:0.
94'
Kaiki (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
93'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nico Paz.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Das Spiel läuft wieder.
90'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
90'
Ball pariert. Adrian Lahdo (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Máximo Perrone.
89'
Máximo Perrone (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von M'Bala Nzola (Cagliari Calcio).
88'
Wechsel Como 1907. Álex Valle kommt für Martin Baturina.
87'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Raphael Kofler (Cagliari Calcio).
86'
Abseits Cagliari Calcio. Juan Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacopo Fazzini im Abseits.
85'
Abseits Cagliari Calcio. Yanis Massolin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen M'Bala Nzola im Abseits.
84'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Smolcic.
82'
Foul von Marc Oliver Kempf (Como 1907).
82'
Adam Obert (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Elia Caprile.
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82'
Ball pariert. Adrian Lahdo (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina.
79'
Wechsel Cagliari Calcio. Yanis Massolin kommt für Alessandro Deiola.
79'
Wechsel Cagliari Calcio. Alieu Fadera kommt für Daniel Maldini.
78'
Ball pariert. Yael Trepy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Maldini.
76'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kaiki.
75'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
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74'
Adrian Lahdo (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
73'
Wechsel Como 1907. Ivan Smolcic kommt für Lucas da Cunha.
73'
Wechsel Como 1907. Adrian Lahdo kommt für Samuele Ricci.
69'
Abseits Cagliari Calcio. Adam Obert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Maldini im Abseits.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
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65'
Wechsel Cagliari Calcio. Yael Trepy kommt für Nicola Grandu.
63'
Samuele Ricci (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
62'
Foul von Marc Oliver Kempf (Como 1907).
62'
M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
60'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
59'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daniel Maldini (Cagliari Calcio).
57'
Wechsel Como 1907. Nico Paz kommt für Mattia Liberali.
57'
Wechsel Como 1907. Máximo Perrone kommt für Luis Milla.
56'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio ist 2:0. Lucas da Cunha (Como 1907) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Yan Couto mit einer Flanke.
55'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
50'
Wechsel Cagliari Calcio. Juan Rodríguez kommt für Michel Adopo aufgrund einer Verletzung.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michel Adopo (Cagliari Calcio).
48'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Luis Milla.
47'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
47'
Ball abgeblockt. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michel Adopo mit einer Flanke.
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45'
Wechsel Cagliari Calcio. M'Bala Nzola kommt für Paul Mendy.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio ist 1:0.
45'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jean Butez (Como 1907).
44'
Jean Butez (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Michel Adopo (Cagliari Calcio).
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43'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattia Liberali.
41'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Deiola.
40'
Vorbeigeschossen. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jacopo Fazzini.
38'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Elia Caprile.
35'
Vorbeigeschossen. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
34'
Vorbeigeschossen. Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Raphael Kofler mit dem Kopf.
30'
Yan Couto (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio ist 1:0. Jacobo Ramón (Como 1907) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Yan Couto mit einer Flanke.
21'
Vorbeigeschossen. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Alessandro Romano.
15'
Foul von Kaiki (Como 1907).
15'
Nicola Grandu (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Kaiki (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Martin Baturina.
13'
Mattia Liberali (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
11'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
11'
Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lucas da Cunha (Como 1907).
9'
Nicola Grandu (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Cagliari Calcio. Raphael Kofler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
6'
Foul von Kaiki (Como 1907).
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6'
Raphael Kofler (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Mattia Liberali (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und Cagliari Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.