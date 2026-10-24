Calcio Como

Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und Sassuolo Calcio ist 0:0.
46'
Handspiel von Martin Baturina (Como 1907).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Foul von Willy Kambwala (Como 1907).
44'
Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Willy Kambwala (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Samuele Ricci mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
43'
Marc Oliver Kempf (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Vasilije Adzic (Sassuolo Calcio).
42'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Nemanja Matic (Sassuolo Calcio).
41'
Abseits Sassuolo Calcio. Vasilije Adzic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kieron Bowie im Abseits.
41'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
41'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Handspiel von Vasilije Adzic (Sassuolo Calcio).
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34'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Willy Kambwala.
34'
Vorbeigeschossen. Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Benja Domínguez nach einem Konter.
33'
Marc Oliver Kempf (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
31'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
31'
Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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29'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kaiki.
26'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
26'
Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Maxence Caqueret (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina.
20'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
20'
Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Domenico Berardi mit dem Kopf.
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17'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxence Caqueret.
16'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Yan Couto.
15'
Ball pariert. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Fali Candé.
14'
Ball abgeblockt. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Couto mit einer Flanke.
12'
Foul von Lucas da Cunha (Como 1907).
12'
Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Abseits Sassuolo Calcio. Vasilije Adzic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nemanja Matic im Abseits.
10'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
10'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Como 1907. Willy Kambwala spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lucas da Cunha im Abseits.
5'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Duje Caleta-Car.
5'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxence Caqueret.
4'
Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Willy Kambwala (Como 1907).
1'
Abseits Sassuolo Calcio. Ignace Van der Brempt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Domenico Berardi im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und Sassuolo Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.