Calcio Como

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und SSC Venezia ist 1:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und SSC Venezia ist 1:0.
95'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Redouane Halhal (SSC Venezia).
94'
Abseits SSC Venezia. Redouane Halhal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen John Yeboah im Abseits.
94'
Ball pariert. Toma Basic (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
93'
Ball abgeblockt. Albion Rrahmani (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez mit einer Flanke.
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93'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Álex Valle.
91'
Vorbeigeschossen. Marc Oliver Kempf (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
91'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Kaiki (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Kaiki (Como 1907) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
84'
Wechsel Como 1907. Álex Valle kommt für Martin Baturina.
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82'
Wechsel Como 1907. Ivan Smolcic kommt für Yan Couto.
80'
Vorbeigeschossen. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Toma Basic.
78'
Wechsel SSC Venezia. Albion Rrahmani kommt für Thórir Helgason.
74'
Abseits Como 1907. Martin Baturina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kaiki im Abseits.
74'
Wechsel Como 1907. Máximo Perrone kommt für Samuele Ricci.
73'
Wechsel Como 1907. Mattia Liberali kommt für Lucas da Cunha.
73'
Wechsel Como 1907. Maxence Caqueret kommt für Nico Paz.
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73'
Vorbeigeschossen. Yan Couto (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
72'
Vorbeigeschossen. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kike Pérez.
71'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
70'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan Jesus (SSC Venezia).
68'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez.
63'
Foul von Richie Sagrado (SSC Venezia).
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63'
Luis Milla (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Kaiki (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Milla.
62'
Wechsel SSC Venezia. Richie Sagrado kommt für Antoine Hainaut.
62'
Wechsel SSC Venezia. Toma Basic kommt für Simon Sohm.
60'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuele Ricci.
55'
Wechsel SSC Venezia. John Yeboah kommt für Lion Lauberbach.
55'
Wechsel SSC Venezia. Kike Pérez kommt für Gianluca Busio.
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55'
Das Spiel läuft wieder.
54'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samuele Ricci (Como 1907).
54'
Ball abgeblockt. Gianluca Busio (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Akor Adams.
52'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Antoine Hainaut (SSC Venezia).
51'
Abseits SSC Venezia. Thórir Helgason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
51'
Ball abgeblockt. Samuele Ricci (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
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51'
Ball pariert. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nico Paz mit einem langen Ball.
49'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
47'
Ball abgeblockt. Samuele Ricci (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Baturina.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und SSC Venezia ist 1:0.
47'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
47'
Gianluca Busio (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Thórir Helgason (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gianluca Busio.
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46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Martin Baturina (Como 1907).
44'
Simon Sohm (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und SSC Venezia ist 1:0. Lucas da Cunha (Como 1907) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben links.
41'
Juan Jesus (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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41'
Elfmeter für Como 1907. Tasos Douvikas wurde im Strafraum gefoult.
41'
Juan Jesus verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
40'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Martin Baturina mit einer Flanke.
39'
Simon Sohm (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Samuele Ricci (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Simon Sohm (SSC Venezia).
38'
Foul von Marc Oliver Kempf (Como 1907).
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38'
Juan Jesus (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Juan Jesus (SSC Venezia).
34'
Vorbeigeschossen. Luis Milla (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
34'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marc Oliver Kempf.
32'
Ball pariert. Marc Oliver Kempf (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
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28'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter SSC Venezia.
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Filip Stankovic (SSC Venezia).
25'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Filip Stankovic.
25'
Ball pariert. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kaiki.
23'
Vorbeigeschossen. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nico Paz.
21'
Samuele Ricci (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
20'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kaiki.
15'
Vorbeigeschossen. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
14'
Ball abgeblockt. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Paz mit einem Steilpass.
14'
Abseits SSC Venezia. Thórir Helgason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
13'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
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13'
Gianluca Busio (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Marc Oliver Kempf (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Lion Lauberbach (SSC Venezia).
8'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Simon Sohm (SSC Venezia).
7'
Vorbeigeschossen. Kaiki (Como 1907) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
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6'
Ball abgeblockt. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
5'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und SSC Venezia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.