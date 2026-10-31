Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 2:1.
96'
Ball pariert. Patrick Cutrone (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
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95'
Vorbeigeschossen. Samuel Mbangula (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Oussama El Azzouzi nach einem Konter.
94'
Foul von Artem Dovbyk (FC Bologna).
94'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Cyril Ngonge (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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92'
Ball pariert. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
91'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Ricardo Mangas (AC Monza).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mikel Amondarain (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Mikel Amondarain (FC Bologna).
90'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Artem Dovbyk (FC Bologna).
89'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
84'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
83'
Foul von Oussama El Azzouzi (FC Bologna).
83'
Mathis Mout (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Wechsel FC Bologna. Artem Dovbyk kommt für Federico Bernardeschi.
83'
Wechsel FC Bologna. Mikel Amondarain kommt für Nadir Zortea.
82'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Mathis Mout (AC Monza).
81'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
81'
Elfmeter pariert! Patrick Cutrone (AC Monza) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
77'
VAR Entscheidung: Elfmeter AC Monza.
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77'
Nadir Zortea verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
76'
Idrissa Touré (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Idrissa Touré (AC Monza).
75'
Arthur Theate (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Saba Goglichidze (AC Monza).
75'
Wechsel FC Bologna. Matteo Darmian kommt für Martin Vitík.
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74'
Wechsel FC Bologna. Oussama El Azzouzi kommt für Tommaso Pobega.
74'
Nadir Zortea (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
74'
Jay Robinson (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel AC Monza. Patrick Cutrone kommt für Gustavo Varela.
71'
Wechsel AC Monza. Cyril Ngonge kommt für Dany Mota.
69'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Idrissa Touré (AC Monza).
68'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Ricardo Mangas.
66'
Wechsel AC Monza. Idrissa Touré kommt für Eddy Kouadio.
66'
Wechsel AC Monza. Mathis Mout kommt für Leonardo Colombo.
64'
Wechsel FC Bologna. Samuel Mbangula kommt für Jens Odgaard.
61'
Handspiel von Jay Robinson (AC Monza).
60'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
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60'
Eddy Kouadio (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 2:1. Federico Bernardeschi (FC Bologna) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
58'
Lorenzo Lucchesi (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Bologna.
55'
Elfmeter für FC Bologna. Arthur Theate wurde im Strafraum gefoult.
55'
Lorenzo Lucchesi verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
55'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Leonardo Colombo (AC Monza).
53'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Bologna). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
50'
Ball pariert. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dany Mota.
48'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Samuele Birindelli.
46'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
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45'
Wechsel AC Monza. Jay Robinson kommt für Exequiel Zeballos.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
45'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Abseits FC Bologna. Martin Vitík spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jens Odgaard im Abseits.
44'
Vorbeigeschossen. Martin Vitík (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
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44'
Ball abgeblockt. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit einer Flanke.
44'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Ricardo Mangas.
43'
Ball pariert. Lewis Ferguson (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
42'
Ball abgeblockt. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Vitík.
39'
Abseits FC Bologna. Jens Odgaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Bernardeschi im Abseits.
38'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Leonardo Colombo (AC Monza).
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37'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Saba Goglichidze (AC Monza).
35'
Foul von Martin Vitík (FC Bologna).
35'
Exequiel Zeballos (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 1:1. Tommaso Pobega (FC Bologna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Eddy Kouadio.
29'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Leonardo Colombo (AC Monza).
29'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
29'
Lorenzo Lucchesi (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Abseits FC Bologna. Lukasz Skorupski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jens Odgaard im Abseits.
24'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Dany Mota.
23'
Tommaso Pobega (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
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22'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Abseits AC Monza. Samuele Birindelli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Exequiel Zeballos im Abseits.
20'
Juan Miranda (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Dany Mota (AC Monza).
18'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
17'
Jens Odgaard (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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17'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
17'
Saba Goglichidze (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Juan Miranda (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Samuele Birindelli (AC Monza).
16'
Ball pariert. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
12'
Ricardo Mangas (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Nadir Zortea (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Ricardo Mangas (AC Monza).
9'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
8'
Abseits FC Bologna. Lewis Ferguson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Bernardeschi im Abseits.
7'
Tommaso Pobega (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und AC Monza ist 0:1. Gustavo Varela (AC Monza) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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3'
Arthur Theate verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
3'
Elfmeter für AC Monza. Dany Mota wurde im Strafraum gefoult.
3'
Ball abgeblockt. Exequiel Zeballos (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonardo Colombo.
1'
Vorbeigeschossen. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bologna und AC Monza.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.