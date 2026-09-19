Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und FC Turin ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und FC Turin ist 1:1.
95'
Ball abgeblockt. Sandro Kulenovic (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rafik Belghali.
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94'
Ball abgeblockt. Gaetano Oristanio (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rolando Mandragora.
92'
Vorbeigeschossen. Roberto Piccoli (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nikola Moro.
91'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Turin).
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91'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
91'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gaetano Oristanio mit einer Flanke.
88'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
86'
Abseits FC Bologna. Lorenzo De Silvestri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Orsolini im Abseits.
84'
Wechsel FC Bologna. Emil Holm kommt für Nadir Zortea.
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84'
Handspiel von Nikola Moro (FC Bologna).
81'
Ball pariert. Sandro Kulenovic (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Gaetano Oristanio.
81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Arthur Theate (FC Bologna).
79'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
78'
Nathan Patterson (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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78'
Foul von Nathan Patterson (FC Turin).
78'
Riccardo Orsolini (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Emirhan Ilkhan (FC Turin).
78'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und FC Turin ist 1:1. Sandro Kulenovic (FC Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Rolando Mandragora.
77'
Wechsel FC Bologna. Nikola Moro kommt für Tommaso Pobega.
76'
Wechsel FC Bologna. Riccardo Orsolini kommt für Federico Bernardeschi.
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76'
Emirhan Ilkhan (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
75'
Ball abgeblockt. Roberto Piccoli (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi.
74'
Rafik Belghali (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Rafik Belghali (FC Turin).
74'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Das Spiel läuft wieder.
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70'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
70'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
69'
Foul von Nathan Patterson (FC Turin).
69'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel FC Turin. Gaetano Oristanio kommt für Nikola Vlasic.
68'
Wechsel FC Turin. Rafik Belghali kommt für Eray Cömert.
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68'
Wechsel FC Turin. Emirhan Ilkhan kommt für Daniel Bragança.
67'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Roberto Piccoli.
67'
Vorbeigeschossen. Roberto Piccoli (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke.
66'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
66'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Roberto Piccoli mit einem langen Ball.
62'
Vorbeigeschossen. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Saúl Coco nach einer Ecke.
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62'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
60'
Foul von Nathan Patterson (FC Turin).
60'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
58'
Wechsel FC Bologna. Lorenzo De Silvestri kommt für Eivind Helland.
58'
Wechsel FC Bologna. Jens Odgaard kommt für Nicolò Cambiaghi.
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57'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juan Miranda mit einem langen Ball nach einer Ecke.
57'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Saúl Coco.
56'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Miranda.
55'
Wechsel FC Turin. Sandro Kulenovic kommt für Kian Fitz-Jim.
54'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
53'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
51'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Ferguson.
51'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
50'
Ball pariert. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
49'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Nicolò Cambiaghi (FC Bologna).
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49'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
48'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
48'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Saúl Coco (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Kian Fitz-Jim mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
47'
Ball abgeblockt. Daniel Bragança (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rolando Mandragora.
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45'
Wechsel FC Turin. Nathan Patterson kommt für Niccolò Fortini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und FC Turin ist 1:0.
47'
Vorbeigeschossen. Daniel Bragança (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kian Fitz-Jim.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
44'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Saúl Coco (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
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43'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Theate.
42'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Eivind Helland (FC Bologna).
41'
Vorbeigeschossen. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
40'
Alessio Cacciamani (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
36'
Das Spiel läuft wieder.
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36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rolando Mandragora (FC Turin).
34'
Vorbeigeschossen. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
34'
Ball abgeblockt. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Daniel Bragança (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
30'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tommaso Pobega im Abseits.
22'
Foul von Eray Cömert (FC Turin).
22'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Juan Miranda.
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18'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
17'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
17'
Vorbeigeschossen. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
16'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
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14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und FC Turin ist 1:0. Federico Bernardeschi (FC Bologna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
9'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
9'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
8'
Kian Fitz-Jim (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
6'
Ardian Ismajli (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Vorbeigeschossen. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bologna und FC Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.