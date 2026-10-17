Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:3.
92'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matteo Darmian im Abseits.
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92'
Abseits Inter Mailand. Nicolò Barella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits FC Bologna. Federico Bernardeschi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolò Casale im Abseits.
87'
Foul von Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand).
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87'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Juan Miranda.
86'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Eivind Helland.
83'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:3. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Carlos Augusto.
81'
Abseits Inter Mailand. Alessandro Bastoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
79'
Wechsel Inter Mailand. Henrikh Mkhitaryan kommt für Marcus Thuram.
79'
Wechsel Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu kommt für Piotr Zielinski.
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79'
Carlos Augusto (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
79'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel FC Bologna. Nikola Moro kommt für Tommaso Pobega.
76'
Wechsel FC Bologna. Artem Dovbyk kommt für Nicolò Cambiaghi.
76'
Petar Sucic (Inter Mailand) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
76'
Ball pariert. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella.
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73'
Handspiel von Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand).
72'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte.
72'
Handspiel von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Juan Miranda (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Juan Miranda (FC Bologna).
69'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:2. Carlos Augusto (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
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69'
Wechsel Inter Mailand. Carlos Augusto kommt für Federico Dimarco.
69'
Wechsel Inter Mailand. Andy Diouf kommt für Luis Henrique.
68'
Ball abgeblockt. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manuel Akanji.
68'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Ferguson.
66'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Ferguson.
66'
Ball abgeblockt. Petar Sucic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Ball abgeblockt. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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65'
Das Spiel läuft wieder.
65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matteo Darmian (FC Bologna).
64'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Nicolò Cambiaghi (FC Bologna).
63'
Wechsel FC Bologna. Eivind Helland kommt für Arthur Theate.
62'
Abseits Inter Mailand. Nicolò Barella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ange-Yoan Bonny im Abseits.
61'
Marcus Thuram (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
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60'
Marcus Thuram (Inter Mailand) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
60'
Foul von Federico Dimarco (Inter Mailand).
60'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Francesco Pio Esposito.
57'
Tommaso Pobega (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
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57'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tommaso Pobega.
55'
Ball pariert. Petar Sucic (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
51'
Abseits FC Bologna. Arthur Theate spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juan Miranda im Abseits.
50'
Foul von Francesco Pio Esposito (Inter Mailand).
50'
Matteo Darmian (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Juan Miranda (FC Bologna).
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:1.
48'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Theate.
48'
Ball pariert. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Manuel Akanji mit dem Kopf.
47'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Arthur Theate.
46'
Vorbeigeschossen. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tommaso Pobega mit einer Flanke.
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45'
Vorbeigeschossen. Jay Enem (FC Bologna) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nadir Zortea.
44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:1. Marcus Thuram (Inter Mailand) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einer Flanke.
40'
Tommaso Pobega (FC Bologna) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, nach einer Ecke.
40'
Ball abgeblockt. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Manuel Akanji.
39'
Handspiel von Francesco Pio Esposito (Inter Mailand).
38'
Vorbeigeschossen. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jay Enem mit dem Kopf.
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36'
Handspiel von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
35'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Francesco Pio Esposito (Inter Mailand).
35'
Tommaso Pobega (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Arthur Theate (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Ball pariert. Luis Henrique (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
33'
Ball abgeblockt. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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30'
Wechsel FC Bologna. Jay Enem kommt für Roberto Piccoli aufgrund einer Verletzung.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Roberto Piccoli (FC Bologna).
28'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Federico Dimarco nach einer Standardsituation.
27'
Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Matteo Darmian (FC Bologna).
25'
Vorbeigeschossen. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Federico Dimarco.
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24'
Vorbeigeschossen. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Arthur Theate mit einem langen Ball nach einem Konter.
22'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luis Henrique.
20'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
17'
Ball abgeblockt. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tommaso Pobega.
16'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Josep Martínez.
16'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Lewis Ferguson.
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15'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
15'
Nadir Zortea (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Inter Mailand ist 1:0. Tommaso Pobega (FC Bologna) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Juan Miranda.
9'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
9'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Vorbeigeschossen. Luis Henrique (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Skorupski.
6'
Ball pariert. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Federico Dimarco.
2'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
2'
Arthur Theate (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bologna und Inter Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.