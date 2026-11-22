Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Udinese Calcio ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Udinese Calcio ist 1:1.
92'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
Werbung
92'
Hassane Kamara (Udinese Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
91'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
91'
Ball pariert. Rahim Alhassane (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
89'
Ball abgeblockt. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Zanoli.
87'
Wechsel Udinese Calcio. David Alaba kommt für Christian Kabasele.
87'
Wechsel Udinese Calcio. Oier Zarraga kommt für Jakub Piotrowski.
85'
Wechsel FC Bologna. Roberto Piccoli kommt für Nicolò Cambiaghi.
85'
Wechsel FC Bologna. Mikel Amondarain kommt für Matteo Darmian.
85'
Handspiel von Vakoun Bayo (Udinese Calcio).
Werbung
84'
Vorbeigeschossen. Oumar Solet (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
83'
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
81'
Abseits FC Bologna. Nicolò Cambiaghi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rahim Alhassane im Abseits.
80'
Vorbeigeschossen. Vakoun Bayo (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
80'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jesper Karlström mit einer Flanke.
79'
Wechsel FC Bologna. Martin Vitík kommt für Nadir Zortea.
Werbung
79'
Wechsel FC Bologna. Samuel Mbangula kommt für Federico Bernardeschi.
79'
Wechsel Udinese Calcio. Mërgim Vojvoda kommt für Nicolò Zaniolo.
75'
Ball abgeblockt. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Solet.
73'
Handspiel von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
72'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jens Odgaard.
70'
Ball abgeblockt. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
Werbung
69'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Christian Kabasele.
69'
Ball abgeblockt. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit dem Kopf.
67'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Udinese Calcio ist 1:1. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links.
66'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
64'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo mit einer Flanke.
61'
Foul von Jakub Piotrowski (Udinese Calcio).
Werbung
61'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
59'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
58'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
58'
Ball pariert. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit einer Flanke.
58'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Zanoli.
57'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
Werbung
57'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Udinese Calcio. Vakoun Bayo kommt für Sandi Lovric.
56'
Wechsel Udinese Calcio. Alessandro Zanoli kommt für Matteo Palma.
56'
Abseits Udinese Calcio. James Abankwah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jurgen Ekkelenkamp im Abseits.
54'
Ball pariert. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
54'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Solet.
53'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
Werbung
53'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
53'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
52'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte.
51'
Oumar Solet (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
51'
(Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
51'
Federico Bernardeschi (FC Bologna).
50'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Cambiaghi.
48'
Foul von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
48'
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nadir Zortea.
46'
Foul von James Abankwah (Udinese Calcio).
46'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Wechsel FC Bologna. Rahim Alhassane kommt für Riccardo Orsolini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Bologna und Udinese Calcio ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Tommaso Pobega.
43'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Bologna und Udinese Calcio ist 1:0. Nadir Zortea (FC Bologna) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Jens Odgaard.
43'
Ball abgeblockt. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Arthur Theate mit einer Flanke.
41'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
Werbung
36'
Ball abgeblockt. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
32'
Foul von James Abankwah (Udinese Calcio).
32'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Matteo Darmian (FC Bologna).
29'
Sandi Lovric (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nicolò Cambiaghi (FC Bologna).
Werbung
25'
Foul von Oumar Solet (Udinese Calcio).
25'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Nadir Zortea.
20'
Vorbeigeschossen. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von James Abankwah.
17'
Sandi Lovric (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
Werbung
16'
Vorbeigeschossen. James Abankwah (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sandi Lovric mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Skorupski.
15'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
14'
Sandi Lovric (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
13'
Foul von Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio).
13'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
13'
Vorbeigeschossen. Matteo Palma (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sandi Lovric.
9'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
9'
Vorbeigeschossen. Riccardo Orsolini (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
8'
Ball pariert. Sandi Lovric (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Abankwah mit einer Flanke.
7'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Jakub Piotrowski.
7'
Ball abgeblockt. Riccardo Orsolini (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi.
Werbung
6'
Matteo Palma (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
6'
Foul von Matteo Palma (Udinese Calcio).
6'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jakub Piotrowski mit einem langen Ball.
4'
Abseits FC Bologna. Lukasz Skorupski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Orsolini im Abseits.
3'
Foul von Matteo Palma (Udinese Calcio).
3'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
1'
Sandi Lovric (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
1'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jens Odgaard nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Bologna und Udinese Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.