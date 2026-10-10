Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Genua und AC Florenz ist 2:0.
46'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Ellertsson.
46'
Das Spiel läuft wieder.
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46'
Das Spiel ist unterbrochen (AC Florenz).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Álex Jiménez.
44'
Vorbeigeschossen. Luca Ranieri (AC Florenz) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wilfried Gnonto mit einer Flanke nach einer Ecke.
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43'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Mikael Ellertsson.
41'
Vorbeigeschossen. Christ Inao Oulaï (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Wilfried Gnonto.
36'
Foul von Johan Vásquez (FC Genua).
36'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Leo Østigård (FC Genua).
35'
David de Gea (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Álex Jiménez.
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32'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
32'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Jiménez.
27'
Vorbeigeschossen. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
27'
Ball abgeblockt. Kingsley Ehizibue (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikael Ellertsson.
26'
Foul von Luca Ranieri (AC Florenz).
26'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Hamed Traoré (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mikael Ellertsson.
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22'
Ball pariert. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
21'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Foul von Christ Inao Oulaï (AC Florenz).
21'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits AC Florenz. Franco Mastantuono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Valde im Abseits.
19'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï.
15'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Genua und AC Florenz ist 2:0. Junior Messias (FC Genua) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Milutin Osmajic mit einer Flanke.
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15'
Luca Ranieri (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Foul von Luca Ranieri (AC Florenz).
15'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Nicolò Fagioli (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Mikael Ellertsson (FC Genua).
12'
Foul von Luca Ranieri (AC Florenz).
12'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Ball pariert. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Christ Inao Oulaï.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Genua und AC Florenz ist 1:0. Milutin Osmajic (FC Genua) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Mikael Ellertsson.
7'
Vorbeigeschossen. Mikael Ellertsson (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
7'
Ball pariert. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
5'
Abseits FC Genua. Junior Messias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kingsley Ehizibue im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Genua und AC Florenz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.