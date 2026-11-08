Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 1:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 1:2.
97'
Abseits FC Genua. Stephan El Shaarawy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kingsley Ehizibue im Abseits.
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96'
Foul von Pervis Estupiñán (AC Mailand).
96'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Kingsley Ehizibue (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Kingsley Ehizibue (FC Genua).
94'
Handspiel von Ethan Meichtry (FC Genua).
93'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
93'
Kingsley Ehizibue (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
91'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
91'
Johan Vásquez (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ardon Jashari (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Milutin Osmajic (FC Genua).
88'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 1:2. Mikael Ellertsson (FC Genua) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Tommaso Baldanzi nach einer Standardsituation.
88'
Ball abgeblockt. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Wechsel AC Mailand. Pervis Estupiñán kommt für Yunus Musah.
87'
Mario Gila (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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87'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
87'
Stephan El Shaarawy (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel FC Genua. Ethan Meichtry kommt für Samuel Wiafe.
84'
Wechsel FC Genua. Djibril Sow kommt für Hamed Traoré.
84'
Vorbeigeschossen. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yunus Musah.
83'
Ball pariert. Leo Østigård (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Samuel Wiafe.
80'
Ball abgeblockt. Johan Vásquez (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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80'
Ball abgeblockt. Tommaso Baldanzi (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Wechsel AC Mailand. Ardon Jashari kommt für Christian Pulisic.
79'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Filippo Terracciano.
79'
Ball abgeblockt. Stephan El Shaarawy (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Johan Vásquez mit einer Flanke.
77'
Vorbeigeschossen. Mikael Ellertsson (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
77'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Luka Modric.
76'
Christian Pulisic (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
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76'
Handspiel von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
75'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Kingsley Ehizibue (FC Genua).
74'
Wechsel FC Genua. Lorenzo Colombo kommt für Vítinha.
74'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Hamed Traoré (FC Genua).
73'
Ball pariert. Vítinha (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Tommaso Baldanzi.
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64'
Yunus Musah (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Tommaso Baldanzi (FC Genua).
63'
Vorbeigeschossen. Samuel Wiafe (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mikael Ellertsson.
62'
Wechsel FC Genua. Stephan El Shaarawy kommt für Alessandro Marcandalli.
62'
Wechsel FC Genua. Tommaso Baldanzi kommt für Junior Messias.
62'
Wechsel AC Mailand. Filippo Terracciano kommt für Sankhoun Diawara.
61'
Wechsel AC Mailand. Omari Hutchinson kommt für Alphadjo Cisse.
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61'
Abseits FC Genua. Junior Messias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kingsley Ehizibue im Abseits.
55'
Foul von Christian Pulisic (AC Mailand).
55'
Johan Vásquez (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Koni De Winter (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christian Pulisic nach einer Standardsituation.
54'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Mikael Ellertsson (FC Genua).
50'
Adrien Rabiot (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
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50'
Alessandro Marcandalli (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Adrien Rabiot (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Alessandro Marcandalli (FC Genua).
48'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
48'
Alessandro Marcandalli (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
47'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Leo Østigård (FC Genua).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 0:2.
46'
Vorbeigeschossen. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Vítinha.
46'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Leo Østigård (FC Genua) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Messias mit einer Flanke.
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42'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Vítinha (FC Genua).
40'
Ball pariert. Samuel Wiafe (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Junior Messias.
38'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Milutin Osmajic (FC Genua).
38'
Ball abgeblockt. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Pulisic.
35'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Alessandro Marcandalli (FC Genua).
35'
Ball abgeblockt. Samuel Wiafe (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kingsley Ehizibue.
33'
Vorbeigeschossen. Johan Vásquez (FC Genua) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vítinha mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
32'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
32'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Handspiel von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
30'
Abseits FC Genua. Vítinha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milutin Osmajic im Abseits.
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28'
Sankhoun Diawara (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Yunus Musah (AC Mailand).
28'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Luka Modric (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Junior Messias (FC Genua).
23'
Christian Pulisic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Samuel Wiafe (FC Genua).
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19'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 0:2. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gonçalo Ramos.
18'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
18'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball abgeblockt. Vítinha (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
15'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Genua und AC Mailand ist 0:1. Alphadjo Cisse (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
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7'
Abseits AC Mailand. Yunus Musah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gonçalo Ramos im Abseits.
6'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
1'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Johan Vásquez mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Genua und AC Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.