Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 3:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 3:2.
94'
3 : 2
Pech für FC Turin - Eigentor von Nathan Patterson! Der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 3:2. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
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93'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Mathis Mout.
93'
Ball pariert. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nikola Vlasic.
91'
Vorbeigeschossen. Nathan Patterson (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
91'
Ball abgeblockt. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Vlasic.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zakaria Aboukhlal.
85'
Wechsel AC Monza. Mathis Mout kommt für Andrea Carboni.
84'
Wechsel FC Turin. Zakaria Aboukhlal kommt für Rafik Belghali.
83'
Abseits AC Monza. Cyril Ngonge spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrick Cutrone im Abseits.
80'
Abseits AC Monza. Michael Folorunsho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Patrick Cutrone im Abseits.
79'
Wechsel AC Monza. Patrick Cutrone kommt für Jay Robinson.
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79'
Wechsel AC Monza. Cyril Ngonge kommt für Dany Mota.
79'
Vorbeigeschossen. Michael Folorunsho (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
78'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
78'
Michael Folorunsho (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Vorbeigeschossen. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
72'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 3:1. Nikola Vlasic (FC Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
71'
Wechsel FC Turin. Nathan Patterson kommt für Alessio Cacciamani.
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71'
Wechsel FC Turin. Daniel Bragança kommt für Kian Fitz-Jim.
71'
Wechsel FC Turin. Sandro Kulenovic kommt für Giovanni Simeone.
70'
Vorbeigeschossen. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nikola Vlasic mit einem langen Ball nach einem Konter.
68'
Ball pariert. Ricardo Mangas (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dany Mota.
67'
Ball pariert. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alessio Cacciamani.
64'
Ball pariert. Jay Robinson (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
63'
Wechsel AC Monza. Michael Folorunsho kommt für Manga Foe Ondoa.
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63'
Wechsel AC Monza. Eddy Kouadio kommt für Lorenzo Lucchesi.
61'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 2:1. Rafik Belghali (FC Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Gvidas Gineitis mit einem langen Ball.
61'
Ball pariert. Pietro Comuzzo (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
60'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Saba Goglichidze.
57'
Ché Adams (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
55'
Ché Adams (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
55'
Vorbeigeschossen. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gvidas Gineitis.
54'
Ball pariert. Rafik Belghali (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
52'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
52'
Samuele Birindelli (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Wechsel FC Turin. Gvidas Gineitis kommt für Rolando Mandragora aufgrund einer Verletzung.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 1:1. Gustavo Varela (AC Monza) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links.
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46'
Vorbeigeschossen. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ebenezer Akinsanmiro mit einem langen Ball.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Dany Mota (AC Monza).
39'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und AC Monza ist 1:0. Kian Fitz-Jim (FC Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Giovanni Simeone.
38'
Ball abgeblockt. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ché Adams.
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36'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Alessio Cacciamani.
35'
Foul von Nikola Vlasic (FC Turin).
35'
Manga Foe Ondoa (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ardian Ismajli (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
34'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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30'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
30'
Foul von Saúl Coco (FC Turin).
30'
Ricardo Mangas (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rolando Mandragora (FC Turin).
23'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Rafik Belghali.
22'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
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22'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Abseits FC Turin. Rafik Belghali spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Simeone im Abseits.
17'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jay Robinson (AC Monza).
12'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
12'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Ardian Ismajli (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Ecke.
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11'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Manga Foe Ondoa.
11'
Ball abgeblockt. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Simeone.
9'
Foul von Nikola Vlasic (FC Turin).
9'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alessio Cacciamani.
1'
Vorbeigeschossen. Dany Mota (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuele Birindelli mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Rolando Mandragora.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Turin und AC Monza.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.