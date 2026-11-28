Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 1:2.
93'
Foul von Nicolò Rovella (Lazio Rom).
Werbung
93'
Gaetano Oristanio (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Handspiel von Gaetano Oristanio (FC Turin).
91'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Pietro Comuzzo.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
90'
Pietro Pellegri (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Andrea Pinamonti (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
88'
Ball abgeblockt. Nicolò Rovella (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Saúl Coco (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Nicolò Rovella (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Saúl Coco (FC Turin).
Werbung
87'
Vorbeigeschossen. Gaetano Oristanio (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nathan Patterson mit einer Flanke.
86'
Vorbeigeschossen. Andrea Pinamonti (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
86'
Ball pariert. Alfonso Pedraza (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Davide Frattesi mit einem Steilpass.
86'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Das Spiel ist unterbrochen (Lazio Rom).
84'
Foul von Manuel Lazzari (Lazio Rom).
84'
Niccolò Fortini (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
82'
Wechsel Lazio Rom. Matteo Cancellieri kommt für Gustav Isaksen.
82'
Wechsel Lazio Rom. Manuel Lazzari kommt für Romano Floriani Mussolini.
80'
Wechsel FC Turin. Daniel Bragança kommt für Rolando Mandragora.
80'
Wechsel FC Turin. Pietro Pellegri kommt für Ché Adams.
78'
Abseits FC Turin. Duván Zapata spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niccolò Fortini im Abseits.
76'
Wechsel Lazio Rom. Nicolò Rovella kommt für Fisayo Dele-Bashiru.
76'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
Werbung
76'
Gaetano Oristanio (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Turin. Niccolò Fortini kommt für Alessio Cacciamani.
74'
Foul von Danilho Doekhi (Lazio Rom).
74'
Duván Zapata (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Duván Zapata.
73'
Ball abgeblockt. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Albert Gudmundsson mit einer Flanke.
72'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Rolando Mandragora.
Werbung
72'
Ball abgeblockt. Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini.
71'
Ball abgeblockt. Albert Gudmundsson (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fisayo Dele-Bashiru.
70'
Wechsel Lazio Rom. Andrea Pinamonti kommt für Tijjani Noslin.
70'
Wechsel Lazio Rom. Albert Gudmundsson kommt für Mattia Zaccagni.
70'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Nathan Patterson (FC Turin).
69'
Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
69'
Foul von Cesare Casadei (FC Turin).
68'
Foul von Gustav Isaksen (Lazio Rom).
68'
Gvidas Gineitis (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
65'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
Werbung
62'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 1:2. Ché Adams (FC Turin) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Gvidas Gineitis mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Pedraza.
61'
Vorbeigeschossen. Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Mattia Zaccagni nach einem Konter.
58'
Wechsel FC Turin. Gaetano Oristanio kommt für Nikola Vlasic.
58'
Wechsel FC Turin. Duván Zapata kommt für Giovanni Simeone.
58'
Vorbeigeschossen. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Oliver Provstgaard.
56'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Fisayo Dele-Bashiru.
Werbung
56'
Ball abgeblockt. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustav Isaksen.
53'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
53'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Vorbeigeschossen. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
52'
Ball pariert. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Cesare Casadei.
52'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke.
51'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
51'
Foul von Giovanni Simeone (FC Turin).
50'
Ball pariert. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pietro Comuzzo.
48'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Saúl Coco.
48'
Ball abgeblockt. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Frattesi.
47'
Abseits FC Turin. Rolando Mandragora spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Simeone im Abseits.
47'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
47'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
46'
Vorbeigeschossen. Alfonso Pedraza (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Davide Frattesi nach einem Konter.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 0:2.
47'
Vorbeigeschossen. Cesare Casadei (FC Turin) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Gvidas Gineitis mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Saúl Coco.
45'
Ball abgeblockt. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustav Isaksen.
Werbung
44'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 0:2. Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
43'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
42'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Turin und Lazio Rom ist 0:1. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Gvidas Gineitis.
38'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Patterson.
36'
Abseits FC Turin. Rolando Mandragora spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ché Adams im Abseits.
Werbung
35'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
35'
Nikola Vlasic (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Abseits FC Turin. Pietro Comuzzo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikola Vlasic im Abseits.
32'
Abseits Lazio Rom. Alfonso Pedraza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tijjani Noslin im Abseits.
32'
Ball pariert. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Alfonso Pedraza mit einer Flanke.
31'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Pietro Comuzzo.
30'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
30'
Foul von Pietro Comuzzo (FC Turin).
28'
Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
26'
Abseits Lazio Rom. Tijjani Noslin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romano Floriani Mussolini im Abseits.
21'
Ball abgeblockt. Pietro Comuzzo (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saúl Coco.
19'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Davide Frattesi.
18'
Vorbeigeschossen. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alessio Cacciamani.
Werbung
17'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Nathan Patterson (FC Turin).
17'
Handspiel von Giovanni Simeone (FC Turin).
16'
Ball pariert. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gvidas Gineitis.
15'
Ball pariert. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cesare Casadei.
14'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
14'
Alfonso Pedraza (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
12'
Ché Adams (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Danilho Doekhi (Lazio Rom).
12'
Ball abgeblockt. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reda Belahyane.
11'
Ball pariert. Alessio Cacciamani (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rolando Mandragora.
9'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Reda Belahyane (Lazio Rom).
6'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Christos Mandas.
Werbung
6'
Ball pariert. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Cesare Casadei.
4'
Abseits Lazio Rom. Gustav Isaksen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Davide Frattesi im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Turin und Lazio Rom.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.