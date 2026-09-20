Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Como 1907 ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Como 1907 ist 2:0.
94'
Assane Diao (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Ball abgeblockt. Jesús Rodríguez (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Couto.
93'
Foul von Assane Diao (Como 1907).
93'
Wisdom Amey (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Jesús Rodríguez (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Alessio Zerbin (Frosinone Calcio).
92'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Yan Couto (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alessio Zerbin (Frosinone Calcio).
91'
Handspiel von Anouar El Azzouzi (Frosinone Calcio).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Trevoh Chalobah (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
89'
Samuele Ricci (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Matteo Cichella (Frosinone Calcio).
88'
Yan Couto (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
88'
Wechsel Frosinone Calcio. Anouar El Azzouzi kommt für Romano Schmid.
88'
Wechsel Frosinone Calcio. Wisdom Amey kommt für Farès Ghedjemis.
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87'
Jacobo Ramón (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
85'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yan Couto.
84'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Alessio Zerbin (Frosinone Calcio).
83'
Foul von Moise Kean (Como 1907).
83'
Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Raimondo.
82'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Cichella.
81'
Vorbeigeschossen. Patrizio Masini (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
80'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Giorgi Kvernadze.
79'
Wechsel Frosinone Calcio. Matteo Cichella kommt für Giacomo Calò.
79'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anthony Oyono.
78'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Romano Schmid.
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78'
Ball abgeblockt. Máximo Perrone (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Couto.
78'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Máximo Perrone.
76'
Moise Kean (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
76'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Máximo Perrone.
73'
Das Spiel läuft wieder.
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73'
Wechsel Como 1907. Kaiki kommt für Álex Valle.
73'
Wechsel Como 1907. Máximo Perrone kommt für Luis Milla.
71'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
70'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
70'
Ball pariert. Jesús Rodríguez (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
69'
Vorbeigeschossen. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò nach einer Ecke.
68'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Trevoh Chalobah.
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67'
Abseits Como 1907. Álex Valle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jesús Rodríguez im Abseits.
66'
Abseits Frosinone Calcio. Gabriele Bracaglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
65'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Palmisani mit einem langen Ball nach einem Konter.
64'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
64'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Álex Valle.
63'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
62'
Foul von Samuele Ricci (Como 1907).
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62'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Luis Milla (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
60'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
59'
Ball pariert. Moise Kean (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yan Couto.
57'
Vorbeigeschossen. Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
56'
Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Assane Diao (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio).
54'
Yan Couto (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
54'
Wechsel Frosinone Calcio. Giorgio Cittadini kommt für Ilario Monterisi.
52'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
51'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Calò.
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51'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ball pariert. Moise Kean (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Assane Diao mit einem langen Ball.
50'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Assane Diao.
47'
Moise Kean (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
46'
Foul von Jesús Rodríguez (Como 1907).
46'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Wechsel Como 1907. Jesús Rodríguez kommt für Martin Baturina.
45'
Wechsel Como 1907. Moise Kean kommt für Tasos Douvikas.
45'
Wechsel Como 1907. Samuele Ricci kommt für Lucas da Cunha.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Como 1907 ist 2:0.
50'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Como 1907 ist 2:0. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Romano Schmid nach einem Konter.
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48'
Vorbeigeschossen. Assane Diao (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luis Milla mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Gabriele Bracaglia.
47'
Ball abgeblockt. Assane Diao (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Paz.
46'
Abseits Como 1907. Álex Valle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jacobo Ramón im Abseits.
46'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Assane Diao (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
45'
Trevoh Chalobah (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
45'
Vorbeigeschossen. Yan Couto (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
45'
Ball abgeblockt. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Handspiel von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
43'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Assane Diao mit einer Flanke.
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42'
Vorbeigeschossen. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nico Paz.
42'
Ball abgeblockt. Assane Diao (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Abseits Frosinone Calcio. Anthony Oyono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Farès Ghedjemis im Abseits.
39'
Ball pariert. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem Steilpass.
38'
Ball pariert. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
37'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
37'
Tasos Douvikas (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Vorbeigeschossen. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze nach einer Standardsituation.
36'
Das Spiel läuft wieder.
34'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
34'
Yan Couto (Como 1907) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Yan Couto (Como 1907).
34'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yan Couto.
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30'
Luis Milla (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
29'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anthony Oyono mit einer Flanke.
28'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
25'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
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22'
Yan Couto (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
22'
Vorbeigeschossen. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
21'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
20'
Ball pariert. Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke.
20'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Trevoh Chalobah.
18'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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17'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
17'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
17'
Romano Schmid (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Lucas da Cunha (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Como 1907 ist 1:0. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Romano Schmid.
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13'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Foul von Jacobo Ramón (Como 1907).
12'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tasos Douvikas.
11'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò.
11'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid mit dem Kopf.
10'
Vorbeigeschossen. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Assane Diao.
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7'
Vorbeigeschossen. Trevoh Chalobah (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
7'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
7'
Ball abgeblockt. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ball abgeblockt. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico Paz.
7'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jacobo Ramón mit dem Kopf.
6'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Calò.
4'
Vorbeigeschossen. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Assane Diao.
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4'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Anthony Oyono nach einem Konter.
2'
Vorbeigeschossen. Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Jacobo Ramón.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frosinone Calcio und Como 1907.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.