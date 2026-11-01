Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und FC Turin ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und FC Turin ist 2:0.
94'
Nathan Patterson (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Luis Hasa (Frosinone Calcio).
93'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und FC Turin ist 2:0. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Wisdom Amey nach einem Konter.
92'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Daniel Bîrligea.
91'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
90'
Alessio Zerbin (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Duván Zapata (FC Turin).
89'
Alessio Zerbin (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Alessio Zerbin (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball.
86'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Alessio Zerbin.
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82'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Matteo Cichella nach einem Konter.
81'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
81'
Ball pariert. Pietro Comuzzo (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten.
81'
Wechsel FC Turin. Sandro Kulenovic kommt für Giovanni Simeone.
80'
Wechsel Frosinone Calcio. Wisdom Amey kommt für Enzo Tchato.
80'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Giorgi Kvernadze.
80'
Duván Zapata (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
80'
Ball pariert. Luis Hasa (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
79'
Emirhan Ilkhan (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio).
79'
Duván Zapata (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
78'
Vorbeigeschossen. Gaetano Oristanio (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pietro Comuzzo mit einem langen Ball.
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77'
Ball pariert. Duván Zapata (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nikola Vlasic mit einer Flanke.
75'
Foul von Emirhan Ilkhan (FC Turin).
75'
Matteo Cichella (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Abseits Frosinone Calcio. Luis Hasa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
73'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Perri.
73'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
73'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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71'
Wechsel FC Turin. Gaetano Oristanio kommt für Rafik Belghali aufgrund einer Verletzung.
71'
Wechsel FC Turin. Duván Zapata kommt für Ché Adams.
70'
Handspiel von Matteo Cichella (Frosinone Calcio).
69'
Handspiel von Luis Hasa (Frosinone Calcio).
68'
Abseits Frosinone Calcio. Gabriele Bracaglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
67'
Wechsel Frosinone Calcio. Matteo Cichella kommt für Patrizio Masini.
67'
Wechsel Frosinone Calcio. Luis Hasa kommt für Romano Schmid.
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66'
Saúl Coco (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Vorbeigeschossen. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
63'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Bîrligea.
62'
Patrizio Masini (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
62'
Emirhan Ilkhan (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
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61'
Vorbeigeschossen. Daniel Bragança (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
61'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Enzo Tchato.
61'
Ball abgeblockt. Daniel Bragança (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saúl Coco.
60'
Emirhan Ilkhan (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
59'
Emirhan Ilkhan (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
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58'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
57'
Abseits FC Turin. Emirhan Ilkhan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Simeone im Abseits.
56'
Abseits FC Turin. Saúl Coco spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikola Vlasic im Abseits.
53'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
53'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Daniel Bragança (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio).
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und FC Turin ist 1:0. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze nach einer Ecke.
47'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ché Adams.
47'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ché Adams.
46'
Foul von Rafik Belghali (FC Turin).
46'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Turin. Nathan Patterson kommt für Zakaria Aboukhlal.
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45'
Wechsel FC Turin. Emirhan Ilkhan kommt für Gvidas Gineitis.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und FC Turin ist 0:0.
48'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
46'
Foul von Rafik Belghali (FC Turin).
46'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Ilario Monterisi.
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42'
Ball abgeblockt. Ché Adams (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Patrizio Masini.
40'
Ball abgeblockt. Gvidas Gineitis (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Vorbeigeschossen. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
39'
Ball abgeblockt. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Saúl Coco mit einem langen Ball.
38'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
38'
Nikola Vlasic (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Calò.
33'
Gvidas Gineitis (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Patrizio Masini (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
31'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
30'
Abseits FC Turin. Giovanni Simeone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ché Adams im Abseits.
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30'
Wechsel Frosinone Calcio. Daniel Bîrligea kommt für Antonio Raimondo aufgrund einer Verletzung.
28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
27'
Zakaria Aboukhlal (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Zakaria Aboukhlal (FC Turin).
26'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Patrizio Masini.
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21'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
21'
Patrizio Masini (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid mit dem Kopf.
18'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze mit einer Flanke.
16'
Abseits Frosinone Calcio. Romano Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
15'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
14'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romano Schmid nach einem Konter.
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13'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
12'
Vorbeigeschossen. Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Saúl Coco.
12'
Ball abgeblockt. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Tchato mit einem Steilpass.
11'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Patrizio Masini.
10'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romano Schmid mit einer Flanke.
8'
Zakaria Aboukhlal (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Enzo Tchato (Frosinone Calcio).
7'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
7'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giovanni Simeone mit einer Flanke.
6'
Foul von Giovanni Simeone (FC Turin).
6'
Romano Schmid (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
4'
Vorbeigeschossen. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rafik Belghali.
3'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Rafik Belghali (FC Turin).
2'
Vorbeigeschossen. Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Rafik Belghali.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frosinone Calcio und FC Turin.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.