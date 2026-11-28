Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 3:0.
94'
Ball pariert. Matija Frigan (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sascha Britschgi.
Werbung
93'
Foul von Matteo Cichella (Frosinone Calcio).
93'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Handspiel von Seydou Fini (Frosinone Calcio).
91'
El Bilal Touré (Parma FC) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Matija Frigan mit einem langen Ball nach einem Konter.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Frosinone Calcio. Gabriele Calvani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Romano Schmid im Abseits.
88'
Foul von Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
88'
Pontus Almqvist (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio).
82'
Wechsel Frosinone Calcio. Seydou Fini kommt für Tomás Bobcek.
Werbung
82'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
82'
Matija Frigan (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Vorbeigeschossen. Patrizio Masini (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid.
79'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 3:0. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte. Vorbereitet von Alessio Zerbin mit einem Steilpass.
79'
Wechsel Frosinone Calcio. Aleksa Terzic kommt für Gabriele Bracaglia.
78'
Wechsel Frosinone Calcio. Matteo Cichella kommt für Giacomo Calò.
77'
Vorbeigeschossen. Matija Frigan (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von El Bilal Touré nach einem Konter.
Werbung
75'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
75'
Enrico Delprato (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Giorgi Kvernadze aufgrund einer Verletzung.
74'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
74'
Nesta Elphege (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Gabriele Calvani (Frosinone Calcio) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Delprato.
Werbung
71'
Nesta Elphege (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
71'
Ball pariert. Abdoulaye Ndiaye (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke.
71'
Wechsel Parma FC. Matija Frigan kommt für Benjamín Cremaschi.
70'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Calò.
70'
Ball abgeblockt. Mandela Keita (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrián Bernabé.
Werbung
69'
Foul von Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio).
69'
Pontus Almqvist (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Lorenzo Palmisani (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
64'
Foul von Gabriele Calvani (Frosinone Calcio).
64'
Adrián Bernabé (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Daffara.
Werbung
63'
Ball pariert. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
63'
Ball pariert. Adrián Bernabé (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Benjamín Cremaschi.
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 2:0. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Patrizio Masini mit einer Flanke.
60'
Wechsel Parma FC. Adrián Bernabé kommt für Hans Nicolussi Caviglia.
59'
Wechsel Parma FC. Sascha Britschgi kommt für Franco Carboni.
59'
Wechsel Parma FC. Pontus Almqvist kommt für Giovanni Fabbian.
59'
Ball pariert. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke.
Werbung
58'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mandela Keita.
57'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
57'
Nesta Elphege (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 1:0. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
55'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball.
54'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
Werbung
53'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Benjamín Cremaschi.
53'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Troilo.
53'
Ball abgeblockt. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
50'
Ball abgeblockt. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
49'
Ball pariert. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
49'
Vorbeigeschossen. Nesta Elphege (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hans Nicolussi Caviglia mit einem langen Ball.
48'
Foul von Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
Werbung
48'
Abdoulaye Ndiaye (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Delprato.
45'
Wechsel Frosinone Calcio. Giorgio Cittadini kommt für Ilario Monterisi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Parma FC ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriele Bracaglia.
43'
Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
43'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
42'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
41'
Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC).
41'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Giovanni Fabbian (Parma FC).
Werbung
40'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball abgeblockt. Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von El Bilal Touré.
39'
Vorbeigeschossen. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
38'
Vorbeigeschossen. Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Delprato.
37'
Ball abgeblockt. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriele Calvani.
36'
Abseits Frosinone Calcio. Romano Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Farès Ghedjemis im Abseits.
Werbung
34'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Oyono.
33'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
32'
Foul von Giovanni Fabbian (Parma FC).
32'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mandela Keita.
Werbung
30'
Vorbeigeschossen. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
28'
Enrico Delprato (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte.
27'
Abseits Parma FC. Enrico Delprato spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nesta Elphege im Abseits.
26'
Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
24'
Ball abgeblockt. Nesta Elphege (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Bobcek.
Werbung
23'
Ball abgeblockt. Franco Carboni (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Foul von Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
23'
Abdoulaye Ndiaye (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Patrizio Masini (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
21'
Ball pariert. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid mit einem langen Ball.
20'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Ilario Monterisi.
19'
Abseits Frosinone Calcio. Giacomo Calò spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tomás Bobcek im Abseits.
Werbung
18'
Ball pariert. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
17'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
17'
Vorbeigeschossen. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
15'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mandela Keita.
15'
Ball abgeblockt. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
14'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Franco Carboni.
Werbung
13'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anthony Oyono.
13'
Vorbeigeschossen. Mandela Keita (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Franco Carboni.
12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen (Parma FC).
11'
Vorbeigeschossen. Hans Nicolussi Caviglia (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
10'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Bobcek.
10'
Vorbeigeschossen. Mandela Keita (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
Werbung
10'
Benjamín Cremaschi (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
9'
Foul von Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
9'
Abdoulaye Ndiaye (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
8'
El Bilal Touré (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
Werbung
5'
Abseits Parma FC. Hans Nicolussi Caviglia spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nesta Elphege im Abseits.
1'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
1'
Enrico Delprato (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frosinone Calcio und Parma FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.